El papel que jugó el voto religioso en el triunfo de Abelardo de la Espriella en las urnas

La participación de las comunidades religiosas en las elecciones presidenciales marcó un punto de inflexión en la política colombiana.

De acuerdo con un análisis del consultor político Nicolás Rojas Holguín, la movilización de millones de creyentes alrededor de principios como la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa terminó convirtiéndose en uno de los factores más influyentes en la elección de Abelardo de La Espriella como presidente.

El análisis plantea que, durante varios años, el peso electoral de las iglesias y de las comunidades de fe fue subestimado dentro del escenario político nacional, pese a que millones de colombianos comparten valores asociados al cristianismo.

Sin embargo, la más reciente contienda presidencial habría demostrado que este sector posee una capacidad de convocatoria y organización mucho mayor de la que tradicionalmente se le atribuía.

Una fuerza electoral con mayor capacidad de movilización

Para Nicolás Rojas Holguín, el resultado electoral evidenció que el denominado voto religioso dejó de ocupar un papel secundario para convertirse en un actor con incidencia directa sobre el desenlace de la elección presidencial.

Señaló que millones de ciudadanos encontraron durante la campaña un espacio de representación política alrededor de principios que consideran fundamentales, lo que permitió consolidar una movilización amplia en diferentes regiones del país.

El voto de la fe dejó de ser una variable secundaria para convertirse en un actor determinante dentro del escenario político nacional. Lo ocurrido en esta elección demuestra que millones de colombianos encontraron espacios de representación alrededor de principios que consideran fundamentales.

Asimismo, explicó que este comportamiento electoral representa un cambio importante dentro de la dinámica política colombiana, pues demuestra que las comunidades religiosas pueden traducir sus afinidades espirituales y culturales en una participación política organizada y con capacidad de influir en el resultado de las urnas.

La estrategia de articulación entre iglesias y líderes religiosos

Rojas Holguín destaca el papel desempeñado por Marco Acosta, pastor y concejal de Bogotá, quien lideró la denominada Gerencia Nacional de la Fe.

Esta estrategia habría estado orientada a fortalecer la articulación entre iglesias, líderes religiosos y comunidades cristianas alrededor de temas como la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa y otros principios que movilizaron a una parte significativa del electorado.

Uno de los aspectos más relevantes de la campaña fue precisamente la capacidad de coordinación alcanzada entre congregaciones y líderes de distintas regiones del país, permitiendo construir una red de participación ciudadana con presencia territorial.

Durante décadas se reconoció la influencia social de las iglesias, pero esta elección demostró que también pueden convertirse en actores con capacidad de movilización política cuando logran organizarse alrededor de objetivos comunes.