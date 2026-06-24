CANAL RCN
Colombia

El papel que jugó el voto religioso en el triunfo de Abelardo de la Espriella en las urnas

El voto de las comunidades religiosas se convirtió en uno de los factores más determinantes de las recientes elecciones presidenciales,

El papel que jugó el voto religioso en el triunfo de Abelardo de la Espriella en las urnas
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 24 de 2026
11:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La participación de las comunidades religiosas en las elecciones presidenciales marcó un punto de inflexión en la política colombiana.

De acuerdo con un análisis del consultor político Nicolás Rojas Holguín, la movilización de millones de creyentes alrededor de principios como la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa terminó convirtiéndose en uno de los factores más influyentes en la elección de Abelardo de La Espriella como presidente.

Habló el ‘genio’ detrás de la victoria de Abelardo: reveló el secreto para el éxito de la campaña
RELACIONADO

Habló el ‘genio’ detrás de la victoria de Abelardo: reveló el secreto para el éxito de la campaña

El análisis plantea que, durante varios años, el peso electoral de las iglesias y de las comunidades de fe fue subestimado dentro del escenario político nacional, pese a que millones de colombianos comparten valores asociados al cristianismo.

Sin embargo, la más reciente contienda presidencial habría demostrado que este sector posee una capacidad de convocatoria y organización mucho mayor de la que tradicionalmente se le atribuía.

¿Quién encabezaría el comité de empalme de Abelardo de la Espriella?
RELACIONADO

¿Quién encabezaría el comité de empalme de Abelardo de la Espriella?

Una fuerza electoral con mayor capacidad de movilización

Para Nicolás Rojas Holguín, el resultado electoral evidenció que el denominado voto religioso dejó de ocupar un papel secundario para convertirse en un actor con incidencia directa sobre el desenlace de la elección presidencial.

Señaló que millones de ciudadanos encontraron durante la campaña un espacio de representación política alrededor de principios que consideran fundamentales, lo que permitió consolidar una movilización amplia en diferentes regiones del país.

El voto de la fe dejó de ser una variable secundaria para convertirse en un actor determinante dentro del escenario político nacional. Lo ocurrido en esta elección demuestra que millones de colombianos encontraron espacios de representación alrededor de principios que consideran fundamentales.

Asimismo, explicó que este comportamiento electoral representa un cambio importante dentro de la dinámica política colombiana, pues demuestra que las comunidades religiosas pueden traducir sus afinidades espirituales y culturales en una participación política organizada y con capacidad de influir en el resultado de las urnas.

¿Cuánto podrían recibir De la Espriella y Cepeda por la reposición de votos de segunda vuelta?
RELACIONADO

¿Cuánto podrían recibir De la Espriella y Cepeda por la reposición de votos de segunda vuelta?

La estrategia de articulación entre iglesias y líderes religiosos

Rojas Holguín destaca el papel desempeñado por Marco Acosta, pastor y concejal de Bogotá, quien lideró la denominada Gerencia Nacional de la Fe.

Esta estrategia habría estado orientada a fortalecer la articulación entre iglesias, líderes religiosos y comunidades cristianas alrededor de temas como la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa y otros principios que movilizaron a una parte significativa del electorado.

Uno de los aspectos más relevantes de la campaña fue precisamente la capacidad de coordinación alcanzada entre congregaciones y líderes de distintas regiones del país, permitiendo construir una red de participación ciudadana con presencia territorial.

Durante décadas se reconoció la influencia social de las iglesias, pero esta elección demostró que también pueden convertirse en actores con capacidad de movilización política cuando logran organizarse alrededor de objetivos comunes.

Iván Cepeda reconoció oficialmente los resultados de la primera vuelta y despejó uno de los obstáculos para debatir
RELACIONADO

Iván Cepeda reconoció oficialmente los resultados de la primera vuelta y despejó uno de los obstáculos para debatir

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

Habló el ‘genio’ detrás de la victoria de Abelardo: reveló el secreto para el éxito de la campaña

Transmicable

Inician las pruebas de cabinas del Transmicable de San Cristobal ¿Cuán entrará en operaciones?

Venezuela

Personal colombiano que viajará a Venezuela se especializa en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas

Otras Noticias

Rey Carlos III

Se revela cuánto ha pagado Carlos III en impuestos desde que ascendió al trono

El rey Carlos III decidió pagar impuestos sobre sus ingresos privados, aunque no está obligado a hacerlo por Ley.

Estados Unidos

Obtener la ciudadanía estadounidense se volvería más difícil: el costo subiría bastante

Por medio de un proyecto, este trámite tendría un alza de hasta el 75 %, con precios que superarían los mil dólares.

Mundial de fútbol

Mundial de 2026: Se confirmaron los dos picantes cruces para los dieciseisavos de final

Tecnología

Cómo activar la alerta sísmica en celulares: configuración paso a paso para Android y sistemas iOS

Invima

Ojo: Invima prohibió supuestos medicamentos para perder peso promocionados por 'influencers'