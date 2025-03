El plan para matar al agente infiltrado que le seguía los pasos a 'Papá Pitufo'

La investigación sobre la red de contrabando liderada por alias 'Papá Pitufo' ha generado múltiples versiones sobre el papel de Álvaro Galvis, un intendente de la Policía que operaba como agente encubierto en la Polfa de Cartagena.

Mientras una versión lo señala como un infiltrado comprometido con la recolección de pruebas contra la organización criminal, otra insinúa que pudo haber sido permeado por la estructura de corrupción del denominado "zar del contrabando".

El papel de Álvaro Galvis en la investigación

Un documento avalado por el Juzgado 81 de Garantías de Bogotá certifica que, desde el 14 de marzo de 2023, Galvis recibió autorización para infiltrarse en la red de 'Papá Pitufo'. Su misión finalizó el 5 de marzo de 2024, lo que significa que toda la información que recopiló durante ese año tiene plena validez legal y puede ser utilizada como prueba en el proceso judicial.

Entre las evidencias aportadas, aparece el nombre de Camilo Gómez, a quien la Fiscalía señala como un hombre de confianza del líder de la red de contrabando. Según la investigación, Gómez estableció una estrecha relación con Galvis y llegó al punto de advertirle sobre un plan para asesinarlo.

El plan para eliminar al agente encubierto

El 5 de septiembre de 2023, Camilo Gómez citó de urgencia a Galvis para informarle que dentro de la organización criminal se estaba gestando un plan para eliminarlo. En esa reunión, Gómez le entregó un diagrama con nombres y relaciones clave, que revelaban la intención de la red de deshacerse de él.

En una de las conversaciones interceptadas, Gómez le relató que el propio 'Papá Pitufo' había perdido la confianza en Galvis:

Camilo Gómez: "Este man coge y me llama, me dice: no quiero que se me acerque más usted. No hasta que no se aclaren las cosas, le prohíbo que se acerque a la administración y diga que somos amigos. No quiero. Tuve un diálogo con el ministro hasta que no se aclaren las cosas".

El plan contra Galvis tenía un propósito claro:

Camilo Gómez: "Cuando ya esté dos meses, es pistolearlo. Esa gente me dice, está súper ofendida con ese man, es decir, con usted".

Álvaro Galvis: "Es decir, aparte de que me quieren echar, ¿me quieren pistolear?"

Camilo Gómez: "Claro".

Nombres clave en la trama: empresarios, políticos y altos mandos

En las conversaciones grabadas, Gómez menciona a figuras de alto perfil que supuestamente habrían estado involucradas en una operación para desacreditar a Galvis. Entre ellos se encuentra el entonces director de la Policía, William Salamanca, y el senador Jairo Castellanos. Según Gómez, Castellanos habría intentado influir en Salamanca, pero este último no accedió a la petición.

Camilo Gómez: "Hay un grupo de empresarios y policías que están dando un billete para organizar una carpeta en contra de Álvaro Galvis".

Camilo Gómez: "¿Quiénes están aquí metidos? Hay un tal mayor Castellanos, yo me imagino que es el que siempre hemos jodido, pero esto es a través de su hermano".

Álvaro Galvis: "¿El mayor Castellanos, con quién? ¿Con el senador, su hermano?"

Camilo Gómez: "Sí, pero el senador intentó llegarle a Salamanca, pero Salamanca no le copió. Entonces este man se movió con la dirección de control interno disciplinario".

Señalamientos que alcanzan al Gobierno

La investigación del fiscal Andrés Marín también incluye referencias a altos funcionarios del Gobierno de la época. Entre los nombres mencionados en las conversaciones se encuentran el entonces ministro de Defensa, apodado "Paquita", y Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Camilo Gómez: "Me preocupa que este man se metió en la vuelta".

Álvaro Galvis: "¿Augusto Rodríguez?"

Camilo Gómez: "El director de la UNP, el que cogió a Paquita y le dijo que usted está haciendo plata. Lo que no me gusta es que este HP tenga contacto con él y supuestamente es el más impoluto. Pero a su vez, me está refiriendo que el grupo de empresarios y policías están unidos para joderlo a usted".

Incluso, en las pruebas recopiladas por la Fiscalía aparecen dibujos y esquemas que supuestamente involucran a funcionarios del Gobierno de la época. En una conversación, Gómez asegura que el entonces ministro negó cualquier vínculo con Galvis:

Camilo Gómez: "El ministro negó rotundamente ese tema. Ahí me asalta el por qué".

En los diálogos también se menciona a Juan David Oviedo Medina, señalado como una figura clave en la DIAN, quien habría sido posicionado en su cargo con el propósito de manejar información sobre trazabilidad fiscal en beneficio de la red de contrabando.

Camilo Gómez: "Sí, trabaja, no trabaja. Dando casquillo, dando mucho casquillo. Tanto así que ese HP llevó a posesionar a Juan David Oviedo Medina, el mejor amigo de 'Orejas'".

Álvaro Galvis: "¿El director de la DIAN?"

Camilo Gómez: "Para que maneje trazabilidad, y eso no puede pasar".

Álvaro Galvis: "¿Trazabilidad de la DIAN?"

Camilo Gómez: "De la DIAN".