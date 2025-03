La conversación de alias Papá Pitufo que delataría a Juan Diego Gómez

Noticias RCN conoció que el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, tras aparecer en varias interceptaciones a Papá Pitufo, será indagado por la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades cometidas por en este entramado de corrupción.

Sin embargo, el mismo excongresista insiste en que nada tiene que ver con lo que dijo Diego Marín en esas conversaciones.

Desde que salieron a la luz pública estos seguimientos, Gómez negó con firmeza dichos vínculos con el que es considerado el mayor contrabandista del país.

El proceso contra Juan Diego Gómez por caso Papá Pitufo

Fue el despacho del magistrado César Augusto Reyes el que abrió un proceso que involucra al excongresista Juan Diego Gómez, en la investigación que se adelantó a Diego Marín, alias Papá Pitufo.

De acuerdo con el alto tribunal, quien tomó como referencia los informes de los investigadores, Gómez habría, presuntamente, utilizado su influencia para nombrar y destituir altos oficiales de la Policía Nacional; algunos de ellos trabajaban para Diego Marín.

Las conversaciones en las que ‘Papá Pitufo’ habla de Juan Diego Gómez

Una de las interceptaciones a ‘Papá Pitufo que involucraría a Gómez dice:

Juan Diego es bandido, ese es el que puso al mayor Royce (...) Usted cree que ese man de Juan Diego con la gente que tiene en el Senado, va a subir ese &%$.

Un agente encubierto grabó partes de una reunión en el Hotel Las Américas en Cartagena, en la que participaron Diego Marín Buitrago y sus enlaces.

En los audios, Marín aseguró que fue Juan Diego Gómez quien designó al mayor Royce Díaz como jefe de la Polfa en Barranquilla. Situación que Gómez niega:

“No he tenido ningún vínculo de los que se me señala. El secretario de Transparencia, que no es autoridad competente en materia judicial, trata de hacer una denuncia para distraer la atención, cuando el hecho central de este episodio es un ingreso irregular de recursos no declarados a la campaña presidencial”.

El excongresista insiste en que en ningún momento ha recibido dinero de uniformados de la policía nacional, relacionado con el ‘zar del contrabando’.