El presupuesto que debe garantizar el Gobierno Nacional para cumplir las sentencias de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sus dos primeras sentencias contra el antiguo secretariado de las extintas Farc por los secuestros cometidos en el país, y a 12 militares en retiro por el asesinato y desaparición de civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate.

Ambas sentencias fueron emitidas esta semana. Casi una década después de firmar el Acuerdo de Paz, la cúpula de las extintas Farc fue sentenciada por primera vez este martes 16 de septiembre a trabajos sociales y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia.

La JEP determinó que siete ex jefes de las Farc, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, deberán trabajar por ocho años en la búsqueda de personas desaparecidas, recuperación del medio ambiente, en medio de restricciones a la movilidad y la obligación de realizar otras actividades para dignificar a las víctimas.

Por su parte, según la sentencia en contra de exmilitares emitida este jueves, deberán realizar labores restaurativas para los familiares de las víctimas durante ocho años, de acuerdo con el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016.

Los 12 ex militares fueron sancionados por su máxima responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, entre enero de 2002 y julio de 2005, cuando integraban el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, de Valledupar.

El financiamiento del Gobierno a la JEP para ejecutar sanciones contra exguerrilleros y exmilitares

El 26 de agosto de 2025, el Gobierno Nacional destinó $20.000 millones de pesos a la JEP con el propósito de respaldar la ejecución de las primeras sanciones impuestas a ex integrantes del secretariado de las FARC y a militares en retiro.

El presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, fue el encargado de anunciar la transferencia el mes pasado, destacando que estos recursos permitirán materializar las sentencias contra quienes han reconocido su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.

$20 mil millones para implementar sanciones de la JEP

El Ministerio de Hacienda realizó el desembolso inicial a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), organismo encargado de gestionar los recursos destinados a los proyectos restaurativos ordenados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“El Ministerio de Hacienda aseguró que ya había girado los 20 mil millones de pesos iniciales a la Agencia de Reincorporación, que es la encargada de gestionar esos recursos, quedarían otros 30 mil millones pendientes, y estamos con un tema que es complejo y es cómo se van a financiar las sanciones el próximo año”, afirmó Ramelli en agosto de este año.

Este monto representa un desembolso inicial destinado a asegurar la implementación de las sanciones bajo el enfoque restaurativo y colectivo propio de la justicia transicional.

Este jueves 18 de septiembre, el magistrado Ramelli hizo un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que garanticen los recursos necesarios para el cumplimiento de estas dos sentencias restaurativas y de todas las que vienen.

También hizo un llamado a que expidan los decretos necesarios que garanticen las condiciones de seguridad, habitabilidad y permanencia de los sancionados.