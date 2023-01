'La Paila de Mi Abuela' el restaurante donde mujeres resilientes cocinan su futuro

Mujeres que Inspiran de Noticias RCN encontró un trabajo social por parte de un grupo de mujeres que ayudan a otras en condiciones de vulnerabilidad, mujeres cabeza de hogar o mujeres desplazadas por la violencia en el departamento del Chocó, donde todas se reúnen en el restaurante ‘La Paila de Mi Abuela’ en Quibdó.

En este restaurante y detrás de deliciosos alimentos hay unas manos y corazones resilientes. Una llama que creían apagada se avivó con la esperanza de tener un mejor futuro para ellas y sus familias.

Ana Mosquera, es una de ellas, indicó que ‘‘estaba pasando por una situación difícil gracias a Dios y al trabajo que me dieron aquí pues he salido adelante con mis hijos yo sola’’.

Y es que una nueva oportunidad de vida florece a pesar de las circunstancias que las obligaron a abandonarlo todo.

Ana Giselly Guevara, otra mujer resiliente, valiente, esforzada e integrante de este programa también expresó:

‘‘Yo salí por desplazamiento forzoso, yo tengo tres hijos, tengo una qué es discapacitada y aquí a través del trabajo saco a mis hijos adelante gracias a Dios’’.

Son mujeres con un doble propósito: no dejar perder la tradición cultural del Chocó al tiempo que encontraron la manera de obtener un ingreso económico.

‘‘En el momento que yo me salí todavía estaba bien no me salí por violencia, sino a buscar otras oportunidades acá en la ciudad’’ dijo también Ana Mosquera.

Por su Parte, Ana Guevara, indicó que le ‘‘toca continuar en la casa a seguir luchando para salir adelante con mis hijos’’.

Ellas hacen parte de ‘La Paila de Mi Abuela’, un programa que acoge a mujeres cabeza de hogar o desplazadas por la violencia.

Raquel Córdoba, de la Red departamental de Mujeres Chocoanas manifestó:

‘‘Nosotras las mujeres que hacemos parte de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas de ayudar a esas mujeres víctimas de violencia o mujeres desplazadas, empezamos con 5 mujeres que venían del Baudó, de Istmina, de Atrato que no tenían que hacer entonces sabían cómo cocinar y aquí encontraron un nicho’’.

Para ellas, en tiempo presente lo importante es perfeccionar cada plato típico de su región.

‘‘Todos los días madrugo con todo el ánimo y las ganas de cocinar para que vengan ustedes aquí a degustar la comida la sazón de La Paila de Mi Abuela’’ expresó Ana Mosquera.

Y por esa dedicación, trabajo y apoyo a las mujeres les otorgaron el premio ‘Emprendimiento de Paz’.

‘‘Esto fue reconocimiento que nos hicieron, nosotras venimos haciendo esta labor silenciosa y no silenciosa hemos estado tocando puertas y hemos sido muy apoyadas y este es el producto de 30 años de trabajo que queremos seguir con continuidad en todo este país’’ dijo también Raquel Córdoba.

Gracias al arroz con longaniza, el sancocho, el pargo sudado en coco y entre condimentos y verduras estás mujeres pasan sus días cocinando su futuro.