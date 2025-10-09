El sueño truncado del soldado Yamid Araque: una vida dedicada al servicio

La violencia contra la Fuerza Pública colombiana acabó nuevamente con vidas inocentes. Tres soldados profesionales fueron asesinados en recientes enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los departamentos de Norte de Santander y sur de Bolívar.

Yamid Araque, oriundo de Boyacá, era el menor de tres hermanos y su muerte ha dejado un profundo vacío en su familia. Con 33 años, Araque estaba a punto de cumplir una década de servicio en el Catatumbo, una región históricamente afectada por el conflicto armado.

El sueño rural del soldado Araque truncado por la guerra

"Cualquier cosa ya después de la misión se comunicaba conmigo, con la familia para ultimar detalles, porque él después de esta misión iba a salir a un descanso larguito", compartió su hermano en una entrevista de Noticias RCN. El soldado Araque tenía planes de regresar a casa para disfrutar de un tiempo de descanso con sus seres queridos.

La tragedia no sólo truncó los planes inmediatos de Araque, sino también sus aspiraciones a largo plazo. "Su sueño era tener una finquita, una parcela para llenar de orgullo a sus padres", reveló Porras. Este anhelo, como tantos otros, quedó frustrado por la violencia que persiste en ciertas regiones del país.

ELN asesinó a tres soldados con drones en el Sur de Bolívar y Tibú

Los otros dos soldados caídos, Danier Felipe Muñoz y Cristian Andrés Hernández, también dejan tras de sí historias de servicio y sacrificio. Aunque los detalles específicos de sus casos no fueron proporcionados, es evidente que sus muertes se suman a la estadística de víctimas del conflicto armado en Colombia.

La pérdida de estos tres militares continúa generando debate sobre la seguridad de las tropas en zonas de conflicto y la efectividad de las estrategias para combatir a los grupos armados ilegales.

El hermano de Araque hizo un llamado a la reflexión: "Si el hombre fue capaz de inventar la guerra, ¿por qué no va a ser capaz de inventar la paz?". Esta pregunta resuena con especial fuerza en un momento en que Colombia busca consolidar la paz en sus territorios más afectados por el conflicto.