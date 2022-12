“Estaba como loca gritando”: Hermano de Jhonier Leal reveló cómo se enteró del asesinato de Mauricio

Ha pasado más de un año desde que se conoció la muerte del estilista Mauricio Leal, oriundo de Cartago, Valle del Cauca, y su madre, Marleny Hernández.

Los hechos se registraron el pasado 21 de noviembre de 2021, cuando su conductor personal y su hermano, Jhonier Leal, encontraron los cuerpos en la vivienda ubicada en La Calera, en Bogotá.

Tiempo después de iniciarse las labores investigativas correspondientes para esclarecer el caso, las autoridades capturaron a Jhonier como presunto responsable de los dos homicidios.

Sin embargo, aún no se ha establecido una condena en contra del señalado, puesto que las audiencias, en las que la Fiscalía ha dado a conocer las pruebas que lo implican en los hechos, se han visto interrumpidas por sinfín de situaciones y excusas.

Entretanto, en las recientes horas, una nueva voz salió a hablar sobre el macabro crimen y a mostrar un nuevo rumbo para la investigación.

El testimonio Carlos Andrés García, el otro hermano de Jhonier Leal

Se trata de Carlos Andrés García, también hermano de Mauricio y Jhonier, y quien se encuentra recluido en una cárcel de Jamundí cumpliendo una pena de 15 años.

El hermano de los Leal habló ante las cámaras del programa Los Informantes y reveló que, para él, Jhonier sí tuvo algo que ver con la muerte de sus parientes. Carlos aseguró que quedó en shock cuando recibió la llamada en la que le avisaron que su mamá y su hermano habían muerto y que tuvo que contactar a una tía para confirmar la información.

“Llamé fue a una tía mía y cuando yo la llamé a ella, ella estaba como loca gritando. Yo le pregunté que qué había pasado, le dije que me contara y ella me decía que los habían matado, que habían matado Marleny y a Mauricio y yo casi me muero”, señaló.

Aseguró que llamó a Jhonier para preguntarle qué era lo que había pasado y se llevó una gran sorpresa al notar que su hermano estaba calmado.

“Yo que me daba golpes con las paredes de la celda donde yo vivo y Jhonier en una tranquilidad, con una frescura”, confesó.

El recluso manifestó que una de las imágenes que más lo atormentan es imaginarse a su hermano asesinando a su propia madre.

Yo me imagino a veces cómo sería el dolor que mi mamá sintió cuando este man le estaba metiendo ese cuchillo, cómo gritaría mi hermano

Carlos detalló cómo recuerda a su hermano Mauricio y aseguró que toda su fama y logros los consiguió “con el sudor de su frente, trabajando honestamente. Mi hermano fue una persona muy honesta, muy correcta, él nunca la fue con cosas ilegales”.

Finalmente, reveló que nunca creyó en la supuesta carta que dejó el estilista en la que confesaba que había asesinado a su mamá y que posteriormente se había suicidado, porque la postura que asumió Jhonier fue muy sospechosa y diciente. Además, porque tiempo después de conocerse la muerte de sus familiares, la abogada del hoy señalado quiso contactarse con él.