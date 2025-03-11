El Tren del Río cambia de rumbo: la decisión de la Gobernación de Antioquia para hacerlo realidad

El sueño ferroviario del Tren del Río sigue vivo. Aunque el Gobierno Nacional ha venido descartando su cofinanciación, la Gobernación de Antioquia reveló que trabaja en una ruta alternativa para lograr su ejecución mediante inversión privada internacional, abriendo la puerta a capitales extranjeros.

Esta decisión busca rescatar un proyecto clave para el Valle de Aburrá, que aliviaría la saturación del Metro de Medellín y fortalecería la movilidad regional.

Según Luis Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, el proyecto ya se encuentra en fase de factibilidad. “En este gobierno ya nos dijeron que no era factible, entonces estamos buscando cómo con inversionistas privados lo podemos hacer”, explicó el funcionario en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Detalles técnicos del Tren del Río

El Tren del Río contempla 36 trenes eléctricos, una inversión estimada en $9,6 billones de pesos y una extensión total de 63 kilómetros, desde Caldas hasta Barbosa. Su diseño incluye 2,9 km soterrados, 17 estaciones —ocho de ellas integradas con el Metro de Medellín— y velocidades promedio entre 70 y 100 km/h.

Este sistema está pensado para movilizar tanto pasajeros como carga y residuos sólidos, lo que lo convierte en un componente estratégico para el transporte sostenible en la región.

El “Plan B”: extensión del Metro hacia Barbosa

En caso de que la inversión privada no se concrete, la Gobernación y el Metro de Medellín ya trabajan en una alternativa: extender la Línea A desde Bello hasta Barbosa.

Este tramo, también férreo, permitiría mantener parte de la funcionalidad del proyecto original y aprovechar los estudios técnicos ya avanzados. “Queremos mirar si tenemos esta alternativa de APP pues lo hacemos completo; si no, nos vamos con ese tramo desde Bello hasta Barbosa”, detalló Gallón.