El 'Zarco Aldinever' está vivo: fiscal confirmó que no se tienen pruebas de su fallecimiento

En medio de las investigaciones por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, las autoridades revelaron nuevos avances que apuntan a una estructura criminal organizada detrás del asesinato.

El caso dio un giro inesperado tras conocerse que uno de los principales señalados, alias Zarco Aldinever, quien había sido dado por muerto meses atrás, sigue con vida y ahora es buscado por la justicia.

Nuevos avances en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe

En medio de las investigaciones y operativos que se adelantan por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el Ministerio de Defensa, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, emitió siete órdenes de captura contra quienes serían los autores intelectuales del crimen.

Según la Fiscalía, el asesinato del senador, perpetrado en junio de 2025, no fue un hecho aislado, sino el resultado de una operación criminal estructurada.

El magnicidio del senador Turbay perpetrado en junio de 2025 no fue un acto aislado sino el resultado de una operación criminal estructurada que involucró tanto a una red delictiva urbana controlada y que operó como un outsourcing y un grupo organizado armado residual que es la Segunda Marquetalia. La orden la da este grupo organizado y se ejecuta por esta red delictiva.

De acuerdo con lo expuesto, el contacto para ejecutar el crimen se habría realizado a través de alias Zarco Aldinever, quien, por medio de alias Yako, se encargó de ubicar la estructura sicarial.

Además, la Fiscalía afirmó que el asesinato tuvo motivaciones políticas y respondió a una decisión de la Segunda Marquetalia de afectar la democracia.

El 'Zarco Aldinever' está vivo: así lo confirmó la fiscal general

Como parte de este avance, las autoridades divulgaron un cartel con los nombres de los señalados como autores intelectuales:

Alias Iván Márquez

Alias Jhon 40

Alias Zarco Aldinever

Alias Rusbel o Rumba

Alias Enrique Marulanda

Alias Gonzalo o Chalo

Alias Yako

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la inclusión de alias Zarco Aldinever.

Este nombre había sido dado por muerto en agosto de 2025, luego de que se informara que habría sido asesinado por el ELN en la frontera con Venezuela. En ese momento, incluso desde el Gobierno se indicó que se había verificado la autenticidad de esa información.

Lo que hicimos fue una averiguación a través de nuestros organismos de inteligencia de revisar la autenticidad de este comunicado de estos criminales que son personas en los que no se puede confiar. Y confirmamos que el comunicado es totalmente auténtico. Con otras líneas pudimos investigar que sí se trató del asesinato por parte del ELN al Zarco Aldinever.

Pero ahora, la versión cambia. La fiscal general fue enfática al desmentir esa supuesta muerte:

Está vivo, es decir, nosotros no tenemos evidencia de que esté muerto, para nosotros el Zarco Aldinever está vivo, no hay ninguna evidencia corroborativa respecto al rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional, es un rumor y tan es así que se solicita y se expide la orden de captura.

Este giro deja en evidencia que la supuesta muerte nunca fue confirmada con pruebas y que, por el contrario, el señalado cabecilla sigue siendo considerado una pieza clave dentro de la estructura que habría ordenado el magnicidio.