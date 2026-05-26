¿Qué presidentes de Colombia no necesitaron segunda vuelta?

Este domingo 31 de mayo, más de 40 millones de colombianos tendrán la posibilidad de elegir al próximo presidente de Colombia que tomará el poder desde el 7 de agosto. Se suman a los 1.414.661 de colombianos habilitados para votar en el exterior que desde el lunes pueden hacerlo en los consulados.

Hay 11 candidatos en la carrera por llegar a la Casa de Nariño, pero hay expectativa con relación a una eventual victoria en primera vuelta, un escenario poco común en el país. El candidato Iván Cepeda se ha acercado en algunas encuestas al umbral necesario para lograrlo, pero también hay fervor popular alrededor de nombres como Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia.

Es importante señalar que desde la Constitución Política de 1991, para que un presidente sea elegido en primera vuelta tendrá que superar el 50% +1 de los votos, por lo que en caso de no superar este número, tendrá que medirse en segunda vuelta ante el segundo candidato más votado.

¿Hay presidentes elegidos en primera vuelta?

En la historia de Colombia desde que se instaló este sistema electoral, solo hay un candidato que logró imponerse en primera vuelta y lo hizo en dos oportunidades. Se trata de Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010.

En su primer periodo superó con el 53.04% de los votos a Horacio Serpa. Cuatro años más tarde rompió el récord con la votación más alta registrada en la historia con el 62.35% del total de los votos, dejando en el camino a Carlos Gaviria.

Las segundas vueltas en Colombia