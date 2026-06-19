Elecciones en Colombia: más de 400.000 uniformados desplegados para reforzar la seguridad en la segunda vuelta

A menos de 48 horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, las autoridades anunciaron un amplio despliegue de seguridad para garantizar el desarrollo de la jornada democrática en todo el territorio nacional. Más de 400.000 uniformados de la Fuerza Pública estarán distribuidos en diferentes regiones del país con el objetivo de prevenir alteraciones al orden público y proteger el proceso electoral.

Según la información entregada por las autoridades, las Fuerzas Militares desplegaron 228.000 hombres, mientras que la Policía Nacional dispuso de 120.000 uniformados para acompañar las elecciones. El operativo incluye presencia terrestre, vigilancia aérea y monitoreo permanente en zonas consideradas de especial atención.

¿Cuántos uniformados estarán desplegados durante las elecciones en Colombia?

El dispositivo de seguridad para la segunda vuelta presidencial contempla la participación conjunta de más de 400.000 integrantes de la Fuerza Pública. La estrategia busca fortalecer la protección de los puestos de votación, garantizar la movilidad de los ciudadanos y responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda afectar la convivencia o el normal desarrollo de los comicios.

El director de la Policía informó que el próximo 21 de junio habrá especial atención en 13 ciudades del país. Además, las autoridades identificaron 49 puntos de interés donde podrían presentarse hechos violentos, manifestaciones u otros eventos con potencial de afectar la seguridad y la parte electoral.

“Este 21 de junio la Policía tendrá especial atención en 13 ciudades. Este mapa nos ha mostrado 49 puntos que son de interés porque se pueden presentar hechos violentos, manifestaciones u otros eventos que afecten la convivencia y la seguridad, pero también pueden afectar la parte electoral”, señaló el director de la institución.

¿Qué regiones tendrán mayor presencia militar durante la segunda vuelta?

Las Fuerzas Militares concentrarán parte importante de sus capacidades en regiones priorizadas como el suroccidente del país, Chocó, Bajo Cauca, Magdalena, Catatumbo y Guaviare. Estas zonas contarán con un refuerzo especial dentro del denominado Plan Democracia para garantizar condiciones de seguridad durante y después de la jornada electoral.

Las autoridades también indicaron que mantienen preparación ante eventuales disturbios posteriores a la divulgación de los resultados. “Tenemos unas capacidades de protección de la fuerza y actuaremos en acuerdo a nuestro rol y misionalidad en caso de presentarse alguna situación después de conocer los resultados electorales”, afirmó el coronel José Luis Bastidas, comandante del Plan Democracia.

Como parte del esquema de vigilancia y control, se desplegarán 94 aeronaves tripuladas y no tripuladas que apoyarán las labores de monitoreo durante la jornada. Con este operativo, las autoridades buscan reforzar la seguridad electoral y acompañar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial en todo el país.