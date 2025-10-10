Confirmaron la muerte de reconocido actor colombiano que actuó en varias novelas

El telón de la televisión y el teatro colombiano está de luto. Con profundo pesar se confirmó la noticia del fallecimiento de Carlos Barbosa Romero, reconocido actor colombiano, una figura fundamental que marcó más de cinco décadas de la industria del entretenimiento en el país.

El artista, cuya versatilidad y carisma lo hicieron un ícono, dejó este plano terrenal a la edad de 81 años, según confirmó su esposa y colega, la actriz Miriam Bohórquez.

Murió el actor Carlos Barbosa Romero

La partida de Barbosa deja un vacío inmenso. Aunque inicialmente fue arquitecto de la Universidad del Valle, encontró en los sets de grabación su verdadera vocación, transformando su vida en un constante acto de dedicación al arte escénico.

Su legado no se limita a sus brillantes interpretaciones, sino también a su rol como formador de nuevos talentos, influenciando a incontables artistas que hoy brillan en la pantalla.

La trayectoria inolvidable de Carlos Barbosa Romero

A lo largo de su extensa carrera, Carlos Barbosa Romero, reconocido actor colombiano, se convirtió en sinónimo de calidad actoral.

Participó en producciones emblemáticas que se encuentran grabadas en la memoria colectiva del público nacional. Desde papeles dramáticos hasta personajes cómicos, su habilidad para encarnar roles diversos le ganó el respeto unánime de colegas y admiradores.

Su presencia era habitual en series y telenovelas que definieron épocas, dejando siempre una huella de profesionalismo y entrega. El gremio actoral hoy rinde tributo a su memoria, recordando no solo al talentoso artista, sino al gran ser humano que inspiró a muchos a seguir el difícil pero gratificante camino de la actuación.

La esposa del artista, Miriam Bohórquez, fue la encargada de confirmar que la causa del deceso del inolvidable Carlos Barbosa Romero fue por un mieloma múltiple. Esta enfermedad, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas, fue la batalla final que enfrentó el actor en sus últimos días.

La noticia ha generado una oleada de mensajes de condolencia y reconocimiento a su vida y obra, consolidando su estatus como uno de los grandes pilares de la cultura colombiana. Su aporte a la televisión y el teatro permanecerá vivo en el recuerdo y las futuras generaciones.