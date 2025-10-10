CANAL RCN
Colombia Video

Confirmaron la muerte de reconocido actor colombiano que actuó en varias novelas

Murió reconocido actor colombiano que participó en producciones emblemáticas que se encuentran grabadas en la memoria de los colombianos.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
08:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El telón de la televisión y el teatro colombiano está de luto. Con profundo pesar se confirmó la noticia del fallecimiento de Carlos Barbosa Romero, reconocido actor colombiano, una figura fundamental que marcó más de cinco décadas de la industria del entretenimiento en el país.

Tembló en Colombia este viernes 10 de octubre y se sintió en Bogotá: epicentro y magnitud
RELACIONADO

Tembló en Colombia este viernes 10 de octubre y se sintió en Bogotá: epicentro y magnitud

El artista, cuya versatilidad y carisma lo hicieron un ícono, dejó este plano terrenal a la edad de 81 años, según confirmó su esposa y colega, la actriz Miriam Bohórquez.

Murió el actor Carlos Barbosa Romero

La partida de Barbosa deja un vacío inmenso. Aunque inicialmente fue arquitecto de la Universidad del Valle, encontró en los sets de grabación su verdadera vocación, transformando su vida en un constante acto de dedicación al arte escénico.

Su legado no se limita a sus brillantes interpretaciones, sino también a su rol como formador de nuevos talentos, influenciando a incontables artistas que hoy brillan en la pantalla.

La trayectoria inolvidable de Carlos Barbosa Romero

A lo largo de su extensa carrera, Carlos Barbosa Romero, reconocido actor colombiano, se convirtió en sinónimo de calidad actoral.

Se abre la disputa por los bienes de Mauricio Leal: ¿de cuánto era su patrimonio?
RELACIONADO

Se abre la disputa por los bienes de Mauricio Leal: ¿de cuánto era su patrimonio?

Participó en producciones emblemáticas que se encuentran grabadas en la memoria colectiva del público nacional. Desde papeles dramáticos hasta personajes cómicos, su habilidad para encarnar roles diversos le ganó el respeto unánime de colegas y admiradores.

Su presencia era habitual en series y telenovelas que definieron épocas, dejando siempre una huella de profesionalismo y entrega. El gremio actoral hoy rinde tributo a su memoria, recordando no solo al talentoso artista, sino al gran ser humano que inspiró a muchos a seguir el difícil pero gratificante camino de la actuación.

La esposa del artista, Miriam Bohórquez, fue la encargada de confirmar que la causa del deceso del inolvidable Carlos Barbosa Romero fue por un mieloma múltiple. Esta enfermedad, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas, fue la batalla final que enfrentó el actor en sus últimos días.

Polémica por video de dos perros amarrados a un carro en movimiento en Itagüí: ¿qué pasó con ellos?
RELACIONADO

Polémica por video de dos perros amarrados a un carro en movimiento en Itagüí: ¿qué pasó con ellos?

La noticia ha generado una oleada de mensajes de condolencia y reconocimiento a su vida y obra, consolidando su estatus como uno de los grandes pilares de la cultura colombiana. Su aporte a la televisión y el teatro permanecerá vivo en el recuerdo y las futuras generaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Las reuniones de la defensa de ‘Pipe Tuluá’ con el Gobierno Nacional: estuvo con el ministro de Justicia

Ejército Nacional

Ejército rescató a cuatro menores reclutados por las disidencias de las Farc en el Cauca

Cárcel La Picota

Isabel Zuleta respondió al escándalo por acercamientos con ‘Pipe Tuluá’: “Cuidar a quienes quieren aportar a la paz”

Otras Noticias

Salud mental

Día mundial de la salud mental: ¿por qué debe priorizarse desde las primeras etapas de la vida?

Este espacio global busca crear conciencia, mejorar la comprensión y fomentar la acción sobre problemas de salud mental en el mundo.

Dólar

Dólar en Colombia hoy 10 de octubre: la divisa marca nueva tendencia a la baja

Dólar se mantiene por debajo de los $3.900 en Colombia. Así se comporta la divisa hoy 10 de octubre con relación a la TMR del día.

Masterchef Celebrity Colombia

Así reaccionó Carolina Sabino tras el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

María Corina Machado

El mundo reacciona al Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Atlético Nacional

Nacional sufrió, pero derrotó a Once Caldas y definirá su paso por Copa en el Atanasio