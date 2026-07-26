Vivian Aisen será la embajadora de Israel en Colombia: este es su perfil

Luego de ser designado como el próximo canciller por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Omar Bula ha entablado reuniones que serán clave para las relaciones diplomáticas de Colombia.

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Por eso, habló en Washington con Gideon Sa’ar, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en búsqueda de poner en marcha el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos estados.

Restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel

Después de que estallara el conflicto en la Franja de Gaza, el gobierno del presidente Gustavo Petro rompió las relaciones en mayo de 2024.

El encuentro entre Bula y Sa’ar concluyó con anuncios clave. Por un lado, se oficializó la instalación de la embajada colombiana en Jerusalén. También se acordó el nombramiento de los respectivos embajadores y la eliminación del visado.

En las últimas horas, se conoció quién será la próxima embajadora de Israel en Colombia: Vivian Aisen. A través de redes sociales, se pronunció tras el anuncio: “Vivimos un momento muy especial en las relaciones entre nuestros dos países. Estoy convencida de que trabajaremos juntos por la prosperidad de nuestras naciones y el bienestar de nuestros pueblos”.

¿Quién es Vivian Aisen?

En su carrera, es embajadora en Macedonia del Norte y fue directora de Diplomacia Pública de la Embajada de Israel en Londres.

También ha trabajado en Kazajistán, Chile y Bélgica. En cuanto a sus estudios, tiene una licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Tel Aviv. Habla francés, inglés, español y portugués.

El exembajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, se pronunció: “Felicitaciones a mi colega y amiga por su nombramiento. Estoy seguro de que con su liderazgo va a llevar las relaciones entre nuestros países hermanos a nuevas alturas.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), la relación comercial de ambos países ha dado frutos. Por ejemplo, hubo repuntes en 2018 y 2022 que se vieron reflejados en exportaciones que superaron los mil millones de dólares.