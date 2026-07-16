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Colombianos ya no necesitarán visa para viajar a Israel: habrá embajada en Jerusalén

El gobierno electo de De la Espriella restablecerá las relaciones diplomáticas con Israel y el requisito del visado se eliminará.

Visa
Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

julio 16 de 2026
11:53 a. m.
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El canciller electo Omar Bula ha llevado a cabo varias reuniones importantes de cara a lo que será el futuro de las relaciones diplomáticas durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Tras el conflicto en la Franja de Gaza, el gobierno de Colombia anunció que desde el 2 de mayo de 2024 se rompían las relaciones diplomáticas con Israel.

Colombia volverá a tener embajada en Israel

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que iba a “renovar una alianza estratégica con el Estado de Israel” con la defensa de los principios judeocristianos.

“Estableceremos nuestra embajada en Jerusalén y fortaleceremos una relación directa, firme y estratégica con Israel”, dio a conocer en sus redes sociales.

Después de ganar las elecciones del 21 de junio, conversó con Gideon Sa’ar, el ministro de Asuntos Exteriores israelí. La charla se centró en consolidar esa estrategia.

Con la designación de Bula, entonces el retorno de las relaciones diplomáticas se ha vuelto uno de los propósitos más importantes. En la tarde del miércoles 15 de julio, sostuvo una reunión en Washington con Sa’ar que concluyó con varios anuncios.

¿Desde cuándo se restablecerán las relaciones diplomáticas?

El ministro israelí reveló que la restauración de las relaciones diplomáticas y económicas se dará el 7 de agosto, día de la posesión presidencial de De la Espriella. Acto seguido, se dará el nombramiento de los respectivos embajadores.

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Asimismo, confirmó la apertura de la embajada en Jerusalén, proceso que contará con toda la asistencia por parte del ministerio.

El anuncio más importante fue el siguiente: “Acordamos la cancelación mutua de la necesidad de visas entre los países. Y mucho más de eso. Colombia fue uno de los mejores amigos de Israel y esta amistad pronto será más fuerte que nunca”.

Actualmente, es obligatoria la visa de entrada para visitar o hacer turismo en Israel. El precio de la cita es de 120 mil pesos y para solicitarla hay que cumplir varios requisitos: pasaporte con vigencia de mínimo seis meses, reserva de hotel, certificación laboral o de estudios, seguro médico internacional, formulario de solicitud diligenciado, entre otros.

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