¿Alguien estuvo detrás de la muerte de Valeria Afanador? Datos no conocidos del informe de Medicina Legal

Medicina Legal dio la información que el país estaba esperando. El lunes 1 de septiembre se dio a conocer el dictamen oficial sobre la causa de la muerte de Valeria Afanador.

La Fiscalía recibió este informe e indicó que son cercanas las fechas entre la vez que fue vista por última vez y el día en el que fue encontrado su cuerpo en río Frío, zona rural de Cajicá. Se investiga si hubo un tercero implicado.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Valeria Afanador?

El dictamen precisó que la menor murió por “ahogamiento o sumersión en medio líquido”. Es decir, Afanador aspiró altas cantidades de agua y residuos de pantano, los cuales se encontraron en su sistema respiratorio y estómago. Además, el cadáver no presentó signos de violencia ni la ropa tenía muestras de que había sido alterada.

Yefrín Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID), sostuvo que cuando se habla de muerte violenta, se clasifica en cuatro categorías: accidentales, homicidas, suicidas o por determinar. Esto le da una línea investigativa a la Fiscalía.

Afanador tenía 10 años y estaba diagnosticada con síndrome de Down. Ella estudiaba en el Gimnasio Los Laureles Bilingüe de Cajicá, lugar en donde comenzó el trágico caso.

Más dudas que certezas en el caso

La menor estaba jugando en el recreo, el pasado martes 12 de agosto, cuando salió del colegio por una zona con arbustos. Noticias RCN reveló en exclusiva el video de este momento, en el que se vio a Afanador salir. Las pesquisas se han centrado, por un lado, en comprobar si una persona la influenció.

Durante 18 días, las autoridades le pusieron la lupa a este caso. Primero, se recorrieron los alrededores del colegio, pero no fue suficiente. Después se extendieron las labores a varios kilómetros a la redonda.

La trágica noticia se dio el viernes 29 de agosto. Un campesino, de quien aún no se ha sabido su identidad, estaba recorriendo por el sector de Fagua en río Frío, cuando se encontró con los restos de la niña.

Tras la respectiva verificación, se comprobó que efectivamente era la menor. Ahora, lo insólito es que su cuerpo se encontró a menos de 400 metros del colegio, un sector que diariamente era recorrido por parte de las autoridades.