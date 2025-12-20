Cuatro militares en estado crítico tras cruel ataque del ELN fueron trasladados a Bogotá

En las últimas horas, el Ejército Nacional confirmó que cuatro de los 11 militares en grave estado de salud, tras el cruel ataque con explosivos perpetrado por el ELN, en Aguachica, Cesar, fueron trasladados a Bogotá.

De acuerdo con el más reciente reporte, los uniformados fueron ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar donde reciben atención médica especializada.

El atroz ataque del ELN dejó siete muertos y 31 heridos, de los cuales 11 están en delicado estado de salud, cuatro de ellos en estado crítico.

¿Quiénes son los cuatro militares en estado crítico trasladados a Bogotá?

A través de un comunicado, el Hospital Militar, confirmó que fueron ingresados en estados críticos cuatro uniformados:

Los soldados profesionales Francisco Javier Mendoza Zabala, Juan David Moreno Caldera y Elkin Pérez Cantillo, así como el Soldado Regular (SL18) Jorge Mario López Acosta.

El centro médico confirmó que los militares “se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, en condición clínica crítica, bajo observación estrecha y tratamiento permanente por parte de un equipo médico multidisciplinario, con pronóstico reservado”.

Militares en estado crítico reciben atención médica especializada

El Hospital Militar explicó que los uniformados están recibiendo atención de alta complejidad, disponiendo de todas sus capacidades técnicas, científicas y de infraestructura al servicio de nuestros usuarios.

Se conoció, además, que los partes médicos de los uniformados se entregarán cada 48 horas.