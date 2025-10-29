CANAL RCN
Colombia Video

ELN está presente en al menos 8 localidades de Bogotá: a esto se dedican

Para el tráfico de drogas, los integrantes del grupo armado el ELN utilizaría el corredor oriental, que recorre los cerros desde Usme hasta Usaquén, y el corredor occidental que funciona como una puerta desde y hacia la capital.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
01:36 p. m.
En una alerta reciente, la Defensoría del Pueblo informó que en al menos ocho localidades de Bogotá habría presencia de células del ELN.

“El frente de guerra urbano Jorge Eliecer Gaitán consolidó su presencia en Bogotá instalando artefactos explosivos desde 2014 con objetivos de propaganda o para infundir terror. También se identifica el frente de guerra urbano del ELN y las células urbanas adscritas al frente de guerra occidental del ELN”, se lee en un boletín de la entidad, que viene emitiendo alertas sobre el tema desde 2021.

¿En qué localidades ejerce presencia el grupo armado?

Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Engativá, Kennedy, Fontibón Ciudad Bolívar y Bosa tendrían presencia de integrantes del grupo armado. Pero eso no es todo.

El informe, conocido por Noticias RCN, advierte, además que Soacha y Sibaté también tendrían integrantes del grupo armado entre sus residentes, pero es materia de investigación si están o no detrás de ataques contra la Fuerza Pública:

“La presencia de este grupo se extendía a municipios circunvecinos al distrito capital como Soacha y Sibaté en Cundinamarca. El nodo suroriental, donde confluyen Usma, San Cristóbal y Rafael Uribe, se registró la presencia de presuntos integrantes de estructuras ilegales, como el frente de guerra urbano del ELN”.

¿ELN está detrás de ataque con flechas a uniformados en Bogotá?

En días pasados, el secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo denunció que, precisamente, miembros del ELN habrían instrumentalizado a comunidades indígenas en Bogotá el viernes 17 de septiembre para atacar con flechas a integrantes de la UNDMO.

“Desde el mismo Gobierno Nacional, se habría indicado que el ELN está detrás de esto es una forma de desestabilizar ciudades para generar caos”, comentó.

Al respecto, la Defensoría dijo a Noticias RCN que logró identificar la instrumentalización de civiles como un riesgo persistente, aunque no pudo encontrarse un vinculo directo a los ataques contra las autoridades.

