ELN exige a una familia que para liberar a su hijo secuestrado debe entregar cadáver de guerrillera

A pesar de que el ELN pactó una prórroga del cese al fuego con el Gobierno, en la que también se comprometió a dejar de secuestrar, recientemente mostró su faceta más inhumana. Y es que hace 50 días una familia vive la angustia del secuestro de su hijo por parte del grupo armado.

Por si fuera poco, el ELN puso a la familia una repudiable condición para devolver a su ser querido:

ELN pide cuerpo de guerrillera muerta en combate para entregar a joven secuestrado

“Quieren un canje el ELN con el otro grupo para podernos devolver a nuestro hijo. Yo pido que si me lo van a liberar, me lo entreguen limpio de una cosa de esas, porque mi hijo es un civil, él no tiene nada que ver con nadie. ¿Por qué piden ellos un canje de esos: pedir un civil por un muerto, para mí eso no sería justo sabiendo que ellos están en una negociación de paz", denunció Emilcen Fernández, madre del joven secuestrado.

Una condición tan sorprendente como inhumana. El cuerpo de una guerrillera del ELN muerta en combates con las disidencias de las Farc, a cambio de la libertad de Alexis Miguel.

¿Por qué no nos lo entregan si él está libre de todo lo que lo puedan culpar?

Marchas y velatones se han realizado para exigir la liberación del estudiante de 28 años. Liberación que, para empeorar la tragedia, ahora parece está en manos de las disidencias de las Farc.

El grupo guerrillero señaló que entregará el cuerpo, pero mientras los subversivos establecen cómo lo van a hacer, se prolonga la agonía de la familia Pisso Fernández.

"Mi hijo cumple años el domingo 18; nosotros, yo como mamá les pido que por favor nos lo devuelvan, que para él yo me imagino que debería ser el mejor regalo que esa gente le puede dar, ya que es el día de su cumpleaños", señaló la madre del joven.