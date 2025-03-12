VIDEO | ELN incineró camiones que transportaban alimentos en la vía Quibdó- Pereira

Durante la mañana de este miércoles 3 de diciembre se conoció que varios camiones que transportaban alimentos fueron incinerados por integrantes del Ejército de Liberación Nacional.

ELN incineró dos camiones en la vía Quibdó- Pereira

Los vehículos se movilizaban por el corregimiento de Angosturas, en zona rural de Tadó, en la vía Quibdó - Pereira. Reportes preliminares señalan que afortunadamente los conductores resultaron ilesos y que la carretera por el momento está cerrada.

Imágenes, conocidas por este medio, dejan ver los vehículos completamente en llamas en la cabina del conductor. También, cómo algunos ciudadanos que se encontraban en la zona y otros conductores se unieron para intentar controlar la conflagración e intentar salvar los productos al interior de los camiones.

Walter Arango, reportero de las vías del departamento del Chocó, brindó declaraciones al respecto y manifestó que estos corredores se ven afectados constantemente por diferentes circunstancias.

“Nuevamente, se prenden las alarmas para los conductores y para las autoridades competentes en el trayecto de la vía que comunica a Risaralda con el departamento del Chocó. Hoy fueron incinerados dos vehículos de carga. En menos de 32 días ya han sido incinerados cinco vehículos. Ojo que se viene la temporada de diciembre, muchos van a querer transitar por estas vías y van a pedir que su seguridad no se vea afectada por la presencia de estos grupos”, indicó.

Adicionalmente, hizo un llamado respetuoso a los integrantes de estos grupos para que cesen la violencia debido a que la economía de la región se está viendo gravemente afectada. Incluso, aseguró que los transportadores han manifestado no querer transitar por las vías por temor.

Preocupación por cierre de vías en el departamento del Chocó

Miranda, también aseguró que “las vías que comunican Antioquia y Risaralda hacia el departamento del Chocó son las vías con más cierres en el país. Cuando no son los deslizamientos de tierra, son los mestizos, afros, indígenas, que cierran esta vía principal”.

El reportero reveló que recientemente se conoció información sobre un presunto cierre por parte de los indígenas este jueves 4 de diciembre. En lo que va corrido del año, ya se han registrado más de 40 cierres viales en esta zona “cuando no es la naturaleza, son los indígenas o los grupos al margen de la ley”.