Continúan las amenazas del ELN a la población en el Chocó

El departamento del Chocó amanece en estado de alerta debido a la crisis de seguridad que afecta a miles de habitantes.

Continúa la crisis en Chocó

Las amenazas del Ejército de Liberación Nacional han provocado el confinamiento y desplazamiento de numerosas familias, generando un ambiente de temor y zozobra en la región.

La situación ha llegado a tal punto que muchos residentes han decidido suspender sus actividades diarias por motivos de seguridad.

Algunos van a suspender sus labores por temas de seguridad y se quedarán en casa, incluso no enviarán a sus hijos al colegio.

Frente a esta amenaza latente, el Ejército Nacional ha asegurado que mantendrá su despliegue operacional en el departamento para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.

Las autoridades militares sospechan que las acciones del ELN podrían ser parte de una estrategia para facilitar el tráfico de drogas a través del río San Juan y realizar acciones violentas que afecten a la población civil.

A pesar de que los enfrentamientos directos entre grupos armados ilegales han cesado, las comunidades permanecen confinadas y desplazadas.

“Mira cómo está la canoa, no tengo pasajeros, no pasa nada. A veces, cuando no hay anuncio de paro, salgo con 10, 15 personas, hasta 40 veces”, indicó un ciudadano de la zona.

Población en Chocó confinada por grupos armados

El confinamiento forzado no solo afecta la economía local, sino también la educación de los menores.

Las autoridades locales y nacionales enfrentan el desafío de restablecer el control territorial y garantizar los derechos fundamentales de la población afectada.

Mientras tanto, la población civil del Chocó se encuentra atrapada en medio de este conflicto, con sus vidas y sus medios de subsistencia interrumpidos por la amenaza constante de violencia.

La situación requiere una atención urgente y sostenida por parte del Gobierno Nacional para encontrar soluciones duraderas que permitan a los chocoanos recuperar la normalidad en sus vidas.