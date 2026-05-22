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Popayán enfrenta emergencia de residuos tras atentados del ELN contra camiones recolectores

La situación se agravó con el último ataque, dirigido contra los propios colaboradores.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
05:49 p. m.
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Popayán atraviesa una grave emergencia sanitaria por los recientes atentados contra los vehículos recolectores de residuos. En lo que va de 2026 ya se han registrado tres ataques, dos de ellos con incineración de camiones y el más reciente con armas de fuego, afectando tanto a la empresa Urbaser como a municipios del Cauca que disponen sus desechos en el relleno sanitario Los Picachos.

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El director ejecutivo de Urbaser, Pablo Felipe Arango, confirmó que “lamentablemente en todos los casos un grupo guerrillero, el ELN, se ha atribuido las acciones”, incluso mediante mensajes enviados a la empresa. Aunque las autoridades locales y nacionales han acompañado la situación, “la protección y el cuidado que se requiere para poder continuar prestando el servicio no ha sido suficiente”.

Ciudad paralizada por falta de recolección

La afectación golpea a toda la capital caucana. “Sacar del servicio dos vehículos recolectores implica una dificultad operativa para toda la ciudad”, explicó Arango, recordando que Popayán genera cerca de 400 toneladas de residuos diarios. La interrupción del servicio provoca que los desechos terminen en calles, zonas verdes y cuerpos de agua, con graves consecuencias para la salubridad pública.

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El directivo advirtió que los atentados no solo vulneran a la empresa, sino “los intereses de la comunidad toda de Popayán e incluso los del departamento del Cauca”, ya que el relleno sanitario atiende a varios municipios.

Amenazas directas contra trabajadores

La situación se agravó con el último ataque, dirigido contra los propios colaboradores. “Aquí ya no solo se trata de atentar contra una máquina, sino también contra la vida de trabajadores que están sirviéndole a la comunidad”, señaló Arango.

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Urbaser ha recibido amenazas del ELN que exigen suspender indefinidamente la prestación del servicio. Sin embargo, la compañía asegura que no se doblegará: “Entendemos que una manera de construir país y civilidad es mantenerse firme frente a este tipo de situaciones”.

El directivo reconoció la preocupación de los empleados y sus familias, pero reiteró el compromiso de continuar con la recolección de residuos en Popayán y en el Cauca, siempre que las autoridades garanticen condiciones mínimas de seguridad.

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