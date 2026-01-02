“Toda la cocaína es colombiana”: la arremetida de Maduro contra el gobierno del presidente Petro

En las últimas horas, en una extensa entrevista para La Jornada, Nicolás Maduro habló de la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela y aseguró que su país es “víctima histórica” del narcotráfico colombiano.

Asimismo, aseguró que Venezuela tiene un modelo “perfecto y ejemplar” en la lucha contra ese delito transnacional.

En el mensaje no solo exaltó la política de seguridad interna, sino que arremetió Colombia, acusando a su vecino país de abandono total de la frontera y de ser el origen de toda la cocaína que circula en la región.

Maduro dijo en la entrevista que las autoridades venezolanas han abatido cuarenta aeronaves provenientes de Colombia dedicadas al narcotráfico.

Toda la cocaína que se mueve en esta región se produce en Colombia. Toda.

La arremetida de Maduro contra el gobierno de Colombia

Uno de los ejes centrales de la arremetida fue la situación en los más de 2.200 kilómetros de frontera compartida con Colombia. Maduro aseguró que Venezuela ha destinado miles de millones de recursos para blindar la zona con policías, soldados y operativos permanentes, mientras acusó a Colombia de carecer de protección militar y policial.

Afirmó que no existe cooperación del lado colombiano. Incluso habló de la creación de “zonas de paz” en territorio venezolano como una estrategia unilateral para contener el impacto del narcotráfico proveniente del país vecino:

No hay ninguna colaboración del lado colombiano. Así que, todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros.

Maduro ofreció a Estados Unidos su apoyo para la lucha antidrogas

Maduro aprovechó el escenario para desestimar señalamientos internacionales que vinculan a funcionarios venezolanos con el narcotráfico.

Maduro defendió el sistema venezolano de combate al narcotráfico como uno de los más efectivos del continente. Habló de 431 aeronaves de “narcotráfico extranjero y colombiano” abatidas durante los últimos años.

Asimismo, anunció la muerte del último jefe operativo del llamado Tren del Llano, una estructura criminal que operaba en el estado Guárico.

Finalmente, dejó abierta la puerta a una eventual cooperación con Estados Unidos en materia antidrogas y energética, siempre que se reconozca, según él, el rol de Venezuela como víctima y no como actor del narcotráfico regional.