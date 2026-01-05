CANAL RCN
Indictment de EE. UU. destapa el expediente criminal contra Nicolás Maduro y su esposa

Fuentes humanas del propio régimen, grabaciones e infiltraciones sostienen el expediente que los expone a cadena perpetua en Estados Unidos.

Valentina Bernal

enero 05 de 2026
09:19 p. m.
El indictment presentado por la justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro revela un expediente construido durante años con información obtenida, según el propio documento, desde el interior del régimen venezolano.

La acusación se apoya en fuentes humanas anónimas, entrevistas con informantes de la DEA, procesos de infiltración, grabaciones y cooperación de exfuncionarios venezolanos ya condenados en territorio estadounidense.

De acuerdo con el documento judicial, estas pruebas permitieron vincular directamente a Maduro con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, el uso de armas de guerra y operaciones armadas ilegales, así como con la presunta financiación ilícita de procesos electorales en Venezuela.

Este es el expediente criminal contra Nicolás Maduro y su esposa

Según el indictment, Nicolás Maduro deberá responder ante la justicia estadounidense por los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico.

Las autoridades señalan que la investigación logró establecer estos vínculos gracias a información suministrada por fuentes humanas del mismo régimen, además de pruebas obtenidas mediante infiltraciones y registros audiovisuales.

El documento judicial sostiene que, durante años, la justicia estadounidense recolectó material probatorio que permitiría demostrar la existencia y funcionamiento del cartel de Los Soles, descrito como una estructura criminal con participación de altos mandos del poder venezolano.

¿Qué información contiene el indictment?

El indictment menciona una presunta conexión con un comandante de las Farc, señalado como de alto rango, con quien se habrían coordinado actividades de narcotráfico y acciones armadas.

Uno de los apartados más sensibles del expediente señala que las elecciones de 2015 en Venezuela habrían sido financiadas con dinero proveniente del narcotráfico y de las Fuerzas Armadas.

Según el documento, se buscaba recaudar cerca de 20 millones de dólares para apoyar una campaña relacionada con Cilia Flores de Maduro en el marco de las elecciones a la Asamblea Nacional celebradas a finales de ese año.

La acusación indica que parte de las pruebas se fortalecieron gracias a la cooperación de funcionarios venezolanos ya condenados en Estados Unidos, entre ellos los conocidos como los narcosobrinos y Hugo “el Pollo” Carvajal, cuyas declaraciones habrían aportado detalles clave sobre las operaciones descritas en el expediente.

¿Qué dice el indictment sobre la esposa de Nicolás Maduro?

En cuanto a Cilia Flores, el indictment le atribuye una participación directa en múltiples delitos.

Sobre ella pesan cargos por conspiración para importar cocaína, uso y posesión de armas de guerra, conspiración para poseer este tipo de armamento, sobornos, así como participación directa en secuestros y asesinatos.

El documento judicial señala que su rol no habría sido secundario, sino activo dentro de las estructuras criminales investigadas.

De acuerdo con la acusación, tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores enfrentarían penas que van desde los 30 años de prisión hasta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en caso de ser hallados culpables por los delitos imputados.

¿Qué es un indictment?

Un indictment es un documento formal de acusación emitido por un gran jurado en Estados Unidos, mediante el cual se concluye que existen pruebas suficientes para imputar penalmente a una persona por uno o varios delitos federales.

No se trata de una condena, sino del paso previo para llevar a un acusado ante un tribunal. En este caso, el indictment contra Nicolás Maduro y Cilia Flores recoge años de investigaciones, testimonios, evidencias documentales y cooperación de informantes, y es la base legal que sustenta los cargos de narcotráfico, terrorismo y uso de armas de guerra que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua.

