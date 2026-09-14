Embajadora de Colombia en Washington se reunió con la Enviada Especial para el Escudo de las Américas

Previo a la reunión del Escudo de las Américas programada para el lunes, 14 de septiembre, la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, se reunió con la Enviada Especial para la coalición multinacional de cooperación militar, Kristi Noem.

“Sus discusiones”, de acuerdo con la misión diplomática de Colombia en los Estados Unidos, “se centraron en avanzar las prioridades del presidente Abelardo de la Espriella, para la relación bilateral: fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones narcoterroristas y promover la seguridad y estabilidad necesarias para impulsar la inversión, el crecimiento y la prosperidad”.

¿Qué dijo Noem sobre la reunión con la embajadora de Colombia en los EE. UU.?

Noem, exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicó en su cuenta de la red social X que la reunión se dio “con motivo de la incorporación oficial de Colombia a SHIELD of the Americas” e indicó que esperan continuar fortaleciendo su cooperación con el país en la región para “construir un hemisferio occidental más seguro”.

Además, la embajada colombiana reveló que “la Enviada Especial también expresó su interés en profundizar el compromiso con el sector privado y promover una mayor inversión en Colombia”.

La Sede del Escudo de las Américas en Colombia estará en Medellín:

Días antes, tras su reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que el Escudo de las Américas en Colombia ya entró en operación y que su sede quedará ubicada en Medellín.

Además, señaló que el país va "a trabajar de manera decidida en la lucha contra el narcotráfico. Vamos a empezar a fumigar. Vamos a ir por los laboratorios, por los precursores, por las rutas, por los cabecillas, por las organizaciones armadas narcoterroristas, por los lavadores de activos y sus patrimonios criminales", como nuevo integrante de la alianza y aliado estratégico de EE. UU. en la región.