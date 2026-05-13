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Embajadora en Haití genera polémica por presunto proselitismo político a favor de Iván Cepeda

En medio de la entrevista, la embajadora aseguró que Iván Cepeda era "un candidato magnífico".

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
10:34 a. m.
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La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, quedó en el centro de la controversia tras unas afirmaciones realizadas en una entrevista con el medio local Metropole Radio y Televisión.

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“Colombia ha cambiado. Colombia ha cambiado (...). La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, aseguró durante la conversación.

Luego, el periodista local le preguntó si se trataba de un "delfín del presidente Petro", a lo que ella le respondió que era del “mismo Pacto Histórico” y añadió que “es un buen hombre”.

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El Código Disciplinario y la Constitución de Colombia establecen sanciones para los servidores públicos que participen en política. Estas medidas pueden ir desde la remoción inmediata del cargo hasta inhabilidades para futuros nombramientos, según lo determine la Procuraduría.

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La participación de diplomáticos en actividades proselitistas está expresamente prohibida, lo que abre la puerta a una eventual investigación disciplinaria sobre las declaraciones de la embajadora.

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“De ser cierta esta información, en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”, reaccionó el candidato Iván Cepeda a través de su cuenta de X.

Cepeda agregó que “corresponde a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si se ha incurrido en estas conductas”, dejando claro que no avala la participación de funcionarios diplomáticos en su campaña.

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