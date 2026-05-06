CANAL RCN
Colombia

Excanciller Luis Gilberto Murillo se adhiere a la campaña de Cepeda: ya no será candidato

El, ahora, excandidato presidencial reveló las razones que lo llevaron a dar un paso al costado.

Foto: Colprensa
Foto: Colprensa

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
11:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El excanciller Luis Gilberto Murillo dio un paso al costado en la carrera presidencial el miércoles, 6 de mayo, y anunció su respaldo a la candidatura del senador Iván Cepeda y su fórmula Aida Quilcué.

“Por las regiones, hoy damos un paso responsable. Nos unimos a una gran Alianza por la vida y adherimos a la candidatura de Iván Cepeda para defender la democracia, fortalecer las instituciones y llevar oportunidades reales a los territorios que históricamente han sido olvidados”, informó poco antes del mediodía en X.

El también excandidato del Chocó explicó que la decisión nace de “la coherencia con lo que” ha defendido “desde el primer día” en la carrera presidencial: “Creemos en una Colombia que avance desde sus territorios, que cierre brechas históricas y que deje de vivir de espaldas al Pacífico, la Amazonía, las fronteras y las regiones emergentes. Hoy decidimos unir fuerzas para hacerlo posible”.

Luis Gilberto Murillo renunciaría a su candidatura presidencial y se uniría a la campaña de Iván Cepeda
RELACIONADO

Luis Gilberto Murillo renunciaría a su candidatura presidencial y se uniría a la campaña de Iván Cepeda

Un último mensaje a sus votantes:

Murillo, que había anunciado a la expresidenta de Asocapitales, Luz María Zapata, como su fórmula vicepresidencial, como “una apuesta por la conexión efectiva entre el centro administrativo y la periferia olvidada", explicó que no renunció a la carrera presidencial por falta de votos o debilidad:

“La tomé desde la coherencia. Siempre dije que mi candidatura era un instrumento para construir una Colombia viable, incluyente y conectada desde los territorios. Hoy ese propósito exige unir esfuerzos y multiplicar capacidades”.

Y “a quienes creyeron” en su candidatura independiente, les envió un último mensaje: “‘La Oportunidad es Colombia’ hoy entra a una etapa más grande, con Iván Cepeda, con más capacidad de transformar vidas y construir una alternativa amplia, plural y democrática para el país”.

Campaña de Luis Gilberto Murillo entró en alerta por riesgo de seguridad para el candidato presidencial
RELACIONADO

Campaña de Luis Gilberto Murillo entró en alerta por riesgo de seguridad para el candidato presidencial

El segundo candidato en renunciar para apoyar a Cepeda:

Aunque la decisión toma por sorpresa a los votantes, a menos de cuatro semanas de las elecciones, no es el primer candidato en renunciar a su aspiración a la Presidencia para apoyar la candidatura de Cepeda.

A inicios de abril, la senadora Clara López envió una carta al registrador nacional, Hernán Penagos, informando, de manera formal, que se retiraba de la contienda. Luego, se adhirió a la campaña del candidato del partido de Gobierno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Bogotá habilita más de 4 mil cupos para esterilizaciones gratuitas: aquí la información

Antioquia

Encuentran sin vida a Gabriel Arenas, estudiante que había desaparecido en Caucasia

ELN

“Estamos devastados”: familiares de agente secuestrado y condenado a cautiverio por el ELN

Otras Noticias

OMS

Director de la OMS revela qué tan probable es una pandemia de hantavirus

El crucero de bandera neerlandesa será recibido en el archipiélago español de Canarias.

EPS

¿Se está desmoronando el sistema de salud en Colombia? Clínicas y hospitales anunciaron cierres

Expertos y congresistas advierten un deterioro financiero y operativo que ya impacta a los pacientes.

Viral

Westcol reveló la millonada mensual que le paga a su madre para vivir: “Nunca digo que no”

América de Cali

Alianza Atlético vs. América de Cali, por Copa Sudamericana: canal, hora y fecha para ver EN VIVO 🔴

Dólar

El dólar tocó un precio no visto hace más de un mes: así abrió hoy 6 de mayo de 2026