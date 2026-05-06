Excanciller Luis Gilberto Murillo se adhiere a la campaña de Cepeda: ya no será candidato

El excanciller Luis Gilberto Murillo dio un paso al costado en la carrera presidencial el miércoles, 6 de mayo, y anunció su respaldo a la candidatura del senador Iván Cepeda y su fórmula Aida Quilcué.

“Por las regiones, hoy damos un paso responsable. Nos unimos a una gran Alianza por la vida y adherimos a la candidatura de Iván Cepeda para defender la democracia, fortalecer las instituciones y llevar oportunidades reales a los territorios que históricamente han sido olvidados”, informó poco antes del mediodía en X.

El también excandidato del Chocó explicó que la decisión nace de “la coherencia con lo que” ha defendido “desde el primer día” en la carrera presidencial: “Creemos en una Colombia que avance desde sus territorios, que cierre brechas históricas y que deje de vivir de espaldas al Pacífico, la Amazonía, las fronteras y las regiones emergentes. Hoy decidimos unir fuerzas para hacerlo posible”.

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Un último mensaje a sus votantes:

Murillo, que había anunciado a la expresidenta de Asocapitales, Luz María Zapata, como su fórmula vicepresidencial, como “una apuesta por la conexión efectiva entre el centro administrativo y la periferia olvidada", explicó que no renunció a la carrera presidencial por falta de votos o debilidad:

“La tomé desde la coherencia. Siempre dije que mi candidatura era un instrumento para construir una Colombia viable, incluyente y conectada desde los territorios. Hoy ese propósito exige unir esfuerzos y multiplicar capacidades”.

Y “a quienes creyeron” en su candidatura independiente, les envió un último mensaje: “‘La Oportunidad es Colombia’ hoy entra a una etapa más grande, con Iván Cepeda, con más capacidad de transformar vidas y construir una alternativa amplia, plural y democrática para el país”.

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El segundo candidato en renunciar para apoyar a Cepeda:

Aunque la decisión toma por sorpresa a los votantes, a menos de cuatro semanas de las elecciones, no es el primer candidato en renunciar a su aspiración a la Presidencia para apoyar la candidatura de Cepeda.

A inicios de abril, la senadora Clara López envió una carta al registrador nacional, Hernán Penagos, informando, de manera formal, que se retiraba de la contienda. Luego, se adhirió a la campaña del candidato del partido de Gobierno.