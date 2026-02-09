Hombre habría espiado las conversaciones de su hija de 12 años y la habría agredido en Córdoba

Un hombre fue enviado a prisión preventiva en Córdoba, señalado de ejercer violencia física, verbal y psicológica contra su hija de 12 años, su expareja sentimental y su propia madre.

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A la cárcel sujeto que maltrataba a su expareja, a su hija y a su mamá

Uno de los aspectos que más llama la atención en la investigación es que el procesado presuntamente vigilaba las conversaciones telefónicas y los mensajes que la menor intercambiaba en redes sociales.

Los hechos que investiga la Fiscalía General de la Nación ocurrieron en octubre de 2025, en Tierralta, Córdoba. De acuerdo con el expediente, el hombre habría protagonizado diferentes episodios de violencia contra las tres mujeres de su entorno familiar.

Según la investigación, las agresiones inicialmente estarían dirigidas contra su expareja, con quien había mantenido una relación sentimental. Posteriormente, la menor también habría sido víctima de maltrato.

La Fiscalía señaló que el hombre presuntamente golpeaba a su hija de 12 años en distintas partes del cuerpo.

Además, habría ejercido un control constante sobre ella al revisar o espiar sus conversaciones telefónicas y los mensajes que recibía o enviaba a través de redes sociales.

La situación habría llegado incluso a involucrar a la abuela de la niña. Al parecer, cuando la mujer intentaba intervenir para defender a su nieta, presuntamente también era agredida físicamente por su hijo.

Las autoridades capturaron al señalado el pasado 19 de agosto en el barrio Caribe de Medellín, Antioquia. El procedimiento fue realizado por funcionarios del CTI de la Fiscalía, con apoyo de agentes de la Sijín de la Policía Nacional, quienes hicieron efectiva una orden judicial.

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Durante las audiencias preliminares, el hombre negó su responsabilidad frente a los delitos que le fueron imputados.

Sin embargo, un juez ordenó que fuera privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial por el presunto delito de violencia intrafamiliar.