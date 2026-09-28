Reforma tributaria de la administración Galán fue aprobada en el Concejo de Bogotá
El alcalde destacó en redes que el acuerdo aprobado es mejor al que se presentó inicialmente.
Jorge Leonardo Alzate
09:54 p. m.
El Acuerdo por una Ciudad Inteligente, la reforma tributaria presentada por la administración Galán, fue aprobada en segundo debate en el Concejo de Bogotá.
Luego de siete sesiones plenarias y 55 proposiciones para modificar el articulado, el alcalde mayor destacó en su cuenta de la red social X, antes Twitter:
"Bogotá dio un paso muy grande hacia el futuro (…) el acuerdo aprobado es mejor al que presentamos inicialmente".
Un alumbrado público moderno y la simplificación del ICA:
El alcalde destacó tras la aprobación del acuerdo que Bogotá "se pondrá al día, con un alumbrado público inteligente", que no tendrán que pagar las personas de estratos 1, 2 y 3.
Advirtió que "Bogotá no puede competir por el futuro utilizando tecnología del pasado" y que se van a cambiar 50.000 luminarias por año, mientras "se acelera una tarea pendiente: enterrar los cables de la ciudad".
Indicó, además, que las modificaciones aprobadas van a simplificar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), beneficiando al 89% de las industrias y al 83% de los comercios.
Días antes, en diálogo con Noticias RCN, señaló que la reducción alcanzaría un 50% para la publicación de libros, 28% para los fondos de empleados, 20,3% para los bares, 13% para hoteles y restaurantes y 3,4% para las tiendas de barrio.
Más inversión podría llegar a Bogotá los próximos años:
La reforma, de acuerdo con el mandatario, podría aumentar en 78 billones de pesos adicionales los próximos 10 años.
Lo que podría traducirse en 215.000 nuevos empleos. Y, finalmente, se comprometió a impulsar el desarrollo del Aeropuerto Internacional El Dorado, junto a las comunidades vecinas.