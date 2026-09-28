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Reforma tributaria de la administración Galán fue aprobada en el Concejo de Bogotá

El alcalde destacó en redes que el acuerdo aprobado es mejor al que se presentó inicialmente.

Foto: Diseñado por Magnific
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Jorge Leonardo Alzate

septiembre 28 de 2026
09:54 p. m.
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El Acuerdo por una Ciudad Inteligente, la reforma tributaria presentada por la administración Galán, fue aprobada en segundo debate en el Concejo de Bogotá.

Luego de siete sesiones plenarias y 55 proposiciones para modificar el articulado, el alcalde mayor destacó en su cuenta de la red social X, antes Twitter:

"Bogotá dio un paso muy grande hacia el futuro (…) el acuerdo aprobado es mejor al que presentamos inicialmente".

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Un alumbrado público moderno y la simplificación del ICA:

El alcalde destacó tras la aprobación del acuerdo que Bogotá "se pondrá al día, con un alumbrado público inteligente", que no tendrán que pagar las personas de estratos 1, 2 y 3.

Advirtió que "Bogotá no puede competir por el futuro utilizando tecnología del pasado" y que se van a cambiar 50.000 luminarias por año, mientras "se acelera una tarea pendiente: enterrar los cables de la ciudad".

Indicó, además, que las modificaciones aprobadas van a simplificar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), beneficiando al 89% de las industrias y al 83% de los comercios.

Días antes, en diálogo con Noticias RCN, señaló que la reducción alcanzaría un 50% para la publicación de libros, 28% para los fondos de empleados, 20,3% para los bares, 13% para hoteles y restaurantes y 3,4% para las tiendas de barrio.

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Más inversión podría llegar a Bogotá los próximos años:

La reforma, de acuerdo con el mandatario, podría aumentar en 78 billones de pesos adicionales los próximos 10 años.

Lo que podría traducirse en 215.000 nuevos empleos. Y, finalmente, se comprometió a impulsar el desarrollo del Aeropuerto Internacional El Dorado, junto a las comunidades vecinas.

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