CANAL RCN
Colombia Video

Detalles del operativo en el que dieron de baja a presunto financiador del magnicidio de Miguel Uribe

La misma estructura sería responsable de los atentados contra el club El Nogal, el exministro Fernando Londoño y el exgobernador de Caquetá Luis Francisco Cuellar.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
09:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Treinta uniformados, dos helicópteros y semanas de inteligencia permitieron neutralizar a alias Robinson Gutiérrez y capturar a otros tres integrantes de la estructura de Iván Márquez, en la vereda El Cadillo, jurisdicción de Tello, Huila.

De acuerdo con las autoridades, se refugiaban en una vivienda de familia, habitada por una mujer y dos menores de edad, a los que utilizaban para evadir el peso de la ley.

Alias Robinson Gutiérrez, quien fue neutralizado, habría sido la persona que financió el magnicidio del senador y, entonces precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Cambian el esquema de seguridad de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe
RELACIONADO

Cambian el esquema de seguridad de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe

Detalles de la operación en la que fue dado de baja alias Robinson Gutiérrez:

Los treinta uniformados de inteligencia y las Fuerzas Militares llegaron a la vivienda en la que se escondían los integrantes de la estructura Teófilo Forero, a bordo de un helicóptero Black Hawk y un Bell.

En los primeros minutos, dieron de baja a Miguel Orlando Guzmán González, conocido con el alias de Robinson Gutiérrez, y acorralaron a sus escoltas, que utilizaron como escudo humano a los menores de edad que se encontraban en la vivienda.

Al final, no les quedó de otra que rendirse y entregarse a las autoridades.

Dieron de baja a peligroso cabecilla de la Segunda Marquetalia señalado de estar implicado en el caso Miguel Uribe
RELACIONADO

Dieron de baja a peligroso cabecilla de la Segunda Marquetalia señalado de estar implicado en el caso Miguel Uribe

Miguel Uribe Londoño destacó los avances contra la estructura responsable del asesinato de su hijo:

"Le estamos haciendo justicia a Miguel Uribe Turbay. Este es el resultado de la operación en Tello, Huila: alias 'Robinson Gutiérrez' dado de baja, tres capturados y armamento incautado. Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez", destacó en redes el presidente Abelardo de la Espriella.

En respuesta, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, compartió un video en el que llama al presidente a continuar "con su propósito de llegar a quien dio la orden de matar a Miguel" y advirtió: "Petro instigó su crimen, Petro sabía que lo iban a matar, Petro sabe quién lo mató".

La misma estructura sería responsable de los atentados contra el club El Nogal, el exministro Fernando Londoño y el exgobernador de Caquetá Luis Francisco Cuéllar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

JEP

Polémica por el millonario arriendo de la sede de la JEP en Bogotá: ¿qué hay detrás del contrato?

Disidencias de las Farc

Capturan al presunto reclutador de Mónica Lizeth, niña que fue asesinada por las disidencias

Bogotá

“Me apuntó con un taladro”: habló mujer que fue secuestrada, torturada y abusada por su expareja

Otras Noticias

Deportivo Cali

Así estaría la tabla del descenso para 2027: Deportivo Cali ahuyentó el fantasma de la B

Deportivo Cali está prácticamente salvado del descenso en este 2026 y la tabla del próximo año le da la tranquilidad a los hinchas tras años de angustia.

Tecnología

Celular con batería de 8.100 mAh y resistencia extrema aterriza en Colombia

Este dispositivo aterriza en Colombia con una batería de 8.100 mAh, resistencia extrema a caídas, botón de IA.

Educación

Qué carreras estudiar con 270 puntos en el ICFES: estas son las opciones

Papa León XIV

Papa León XIV reconoció abusos sexuales que habrían operado como un sistema dentro de la Iglesia: esto dijo

Cuidado personal

Expertos alertaron los riesgos para la salud al usar un colchón vencido: ¿cómo identificar las señales?