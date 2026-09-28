Detalles del operativo en el que dieron de baja a presunto financiador del magnicidio de Miguel Uribe

Treinta uniformados, dos helicópteros y semanas de inteligencia permitieron neutralizar a alias Robinson Gutiérrez y capturar a otros tres integrantes de la estructura de Iván Márquez, en la vereda El Cadillo, jurisdicción de Tello, Huila.

De acuerdo con las autoridades, se refugiaban en una vivienda de familia, habitada por una mujer y dos menores de edad, a los que utilizaban para evadir el peso de la ley.

Alias Robinson Gutiérrez, quien fue neutralizado, habría sido la persona que financió el magnicidio del senador y, entonces precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Detalles de la operación en la que fue dado de baja alias Robinson Gutiérrez:

Los treinta uniformados de inteligencia y las Fuerzas Militares llegaron a la vivienda en la que se escondían los integrantes de la estructura Teófilo Forero, a bordo de un helicóptero Black Hawk y un Bell.

En los primeros minutos, dieron de baja a Miguel Orlando Guzmán González, conocido con el alias de Robinson Gutiérrez, y acorralaron a sus escoltas, que utilizaron como escudo humano a los menores de edad que se encontraban en la vivienda.

Al final, no les quedó de otra que rendirse y entregarse a las autoridades.

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Miguel Uribe Londoño destacó los avances contra la estructura responsable del asesinato de su hijo:

"Le estamos haciendo justicia a Miguel Uribe Turbay. Este es el resultado de la operación en Tello, Huila: alias 'Robinson Gutiérrez' dado de baja, tres capturados y armamento incautado. Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez", destacó en redes el presidente Abelardo de la Espriella.

En respuesta, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, compartió un video en el que llama al presidente a continuar "con su propósito de llegar a quien dio la orden de matar a Miguel" y advirtió: "Petro instigó su crimen, Petro sabía que lo iban a matar, Petro sabe quién lo mató".

La misma estructura sería responsable de los atentados contra el club El Nogal, el exministro Fernando Londoño y el exgobernador de Caquetá Luis Francisco Cuéllar.