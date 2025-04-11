Embarcación con 14 turistas se volcó en el Lago Calima: ¿qué se sabe de los que iban a bordo?

Un paseo turístico en el Lago Calima, en el Valle del Cauca, terminó en tragedia.

Una embarcación que transportaba a 14 personas se volcó en medio del recorrido, provocando una emergencia que dejó una víctima mortal y una persona desaparecida.

La embarcación fue hallada sumergida a ocho metros de profundidad.

Embarcación con 14 turistas se volcó en el Lago Calima

Según el reporte entregado por los organismos de emergencia, el naufragio ocurrió en una zona alejada de la orilla, a aproximadamente 150 metros, en un punto de gran profundidad del lago.

En el bote viajaban 14 personas que disfrutaban de un paseo turístico cuando, por causas aún bajo investigación, la embarcación se volcó de manera repentina.

En medio del caos, los ocupantes intentaron salir a la superficie.

¿Qué se sabe de los turistas que iban a bordo de la embarcación que se volcó en el Lago Calima?

Testigos relataron que Juan Carlos Rivera, uno de los ocupantes, se lanzó al agua para intentar rescatar a su nuera, quien desapareció en un primer momento.

Sin embargo, horas más tarde el cuerpo de esa mujer fue hallado sin vida, mientras que el empresario continúa desaparecido.

Los organismos de rescate localizaron la embarcación hundida a unos ocho metros de profundidad, y fue este hallazgo el que permitió establecer el punto exacto de inmersión y la distancia que recorrió antes de quedar completamente sumergida.

Por ahora, las labores de búsqueda se concentran en el perímetro donde fue hallada la embarcación.

Equipos de buzos rastrean la zona centímetro a centímetro, mientras las embarcaciones de apoyo realizan patrullajes constantes en la superficie.

Cabe mencionar que, a la operación se han sumado unidades de bomberos y equipos de la Defensa Civil de El Darién y de Buga, que junto a las autoridades locales y familiares del desaparecido permanecen en el sitio desde el momento del siniestro.