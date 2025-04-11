Fue entregado por la familia: sorprenden a hombre abusando de su hijastro de 6 años en Cesar

Un nuevo caso de violencia sexual contra un menor de edad se registró en el departamento del Cesar.

En el municipio de Manaure, un hombre fue capturado tras ser sorprendido, presuntamente, abusando de su hijastro de seis años dentro de su propia casa.

El hecho fue descubierto por familiares del agresor, quienes lo entregaron de inmediato a las autoridades.

El coronel Álex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, confirmó que el sujeto fue hallado en flagrancia por miembros de la comunidad y posteriormente entregado a las autoridades:

Esta persona fue entregada por familiares, quienes informaron que se encontraba desnudo en su residencia abusando de un menor de seis años. Inmediatamente, unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia hicieron efectiva su captura, se le informaron sus derechos y se activó la ruta de atención al menor.

Tras el hallazgo, las unidades policiales procedieron con la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la sede de la Fiscalía.

El coronel Durán precisó que el capturado deberá responder por el delito de abuso sexual con menor de 14 años.

¿Qué pasó con el niño de 6 años que fue abusado por su padrastro en Cesar?

El niño, por su parte, fue llevado de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica y psicológica.

Posteriormente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió su protección y el restablecimiento de sus derechos.

Actualmente, el menor permanece bajo cuidado institucional mientras avanza el proceso judicial.

De otra parte, las autoridades informaron que la captura ya fue legalizada, y que la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento se realizará el próximo jueves.

Por ahora, la identidad del detenido no ha sido revelada para no interferir con el proceso investigativo.