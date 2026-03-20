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Extraditan a Colombia a alias Mono Gerley, señalado cerebro financiero del ELN

Alias Mono Gerley es señalado de lavar 885.000 millones de pesos para el grupo armado. Fue extraditado desde España.

Extraditan a Colombia a alias Mono Gerley, señalado cerebro financiero del ELN
Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
12:15 p. m.
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En una operación coordinada entre las autoridades de Colombia y España, fue extraditado al país Gerley Sánchez Villamizar, conocido como alias Mono Gerley, señalado como uno de los principales articuladores de una red de lavado de activos vinculada al Frente de Guerra Oriental del ELN.

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La entrega se produjo en cumplimiento de un requerimiento de la Fiscalía que lo investiga por su presunta participación en el manejo de recursos ilícitos que superarían los $885.000 millones.

Según las autoridades, estos dineros tendrían origen en actividades ilegales atribuidas a esa estructura armada.

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Alias Mono Gerley fue extraditado de España a Colombia

A su llegada al aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, Sánchez Villamizar fue capturado por unidades de la Dijín de la Policía Nacional en coordinación con Interpol.

El procedimiento se desarrolló de manera inmediata tras su llegada al país, en medio de un dispositivo de seguridad dispuesto para garantizar su traslado y puesta a disposición de la justicia.

De acuerdo con la información oficial, alias Mono Gerley habría desempeñado un rol clave en la articulación de una red criminal dedicada al lavado de activos, lo que lo posiciona como una pieza estratégica dentro de la estructura financiera del grupo armado.

Su papel dentro de la red criminal al servicio del ELN, según la investigación, era canalizar y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de actividades ilícitas, consolidando así un engranaje económico que sostenía operaciones delictivas.

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Los delitos que le imputarán a Mono Gerley, el financista del ELN

La Fiscalía tiene previsto presentarlo ante un juez de control de garantías, donde un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.

La cifra atribuida a la red que lideraba ‘Mono Gerley’ era de 885.000 millones de pesos, lo que deja en evidencia la magnitud de las operaciones investigadas y el alcance de los circuitos financieros utilizados.

Según las autoridades, estas redes no solo operan a nivel local, sino que pueden extenderse a escenarios internacionales, lo que hace indispensable la cooperación entre países para su desarticulación.

Alias Mono Gerley deberá ahora responder ante la justicia colombiana por su presunta participación en estas actividades ilícitas.

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