Emboscada del frente 36 de las disidencias deja un militar muerto en Antioquia

La violencia contra la Fuerza Pública en Antioquia no da tregua. Un soldado fue asesinado y otros dos resultaron heridos tras un hostigamiento atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, en la vía que comunica a San Andrés de Cuerquía con el corregimiento Valle de Toledo, en el norte del departamento.

Los militares se desplazaban hacia el lugar donde había sido abandonado un cilindro, presuntamente con explosivos, cuando fueron atacados a tiros. De inmediato se produjo un enfrentamiento armado con los integrantes de ese grupo ilegal.

Comunicado del Ejército

La Cuarta Brigada confirmó que los uniformados, adscritos al Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adelantaban operaciones para proteger a la población civil y neutralizar el artefacto explosivo improvisado, que habría sido instalado por alias Primo Gay, cabecilla del GAO-r Estructura 36.

En el ataque fue asesinado el soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte, oriundo de Santander de Quilichao, Cauca. Otros dos soldados profesionales resultaron heridos, recibieron atención inmediata y fueron trasladados vía aérea hasta Medellín, donde permanecen bajo observación médica.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente el asesinato de nuestro soldado profesional Pineda y envía un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a su familia y allegados en este difícil momento que enluta a la institución”, señala el comunicado.

Rechazo y operaciones en curso

La institución castrense rechazó categóricamente el hecho, al que calificó como un acto terrorista y una violación al derecho internacional humanitario. Además, aseguró que las operaciones militares continúan en la zona para ubicar a los responsables y restablecer el orden.