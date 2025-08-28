Descubren call center en Medellín: secuestro de un joven destapó red de estafas dirigida por un ucraniano

En el centro de Medellín, las autoridades descubrieron una estructura criminal que operaba bajo la fachada de un call center.

La intervención policial no solo permitió rescatar a un joven que había sido retenido por sus propios colegas, sino que además destapó un esquema de fraude transnacional que obtenía millonarias ganancias mediante estafas en la modalidad de compra y venta de divisas.

La investigación permitió establecer que la red estaba liderada desde el exterior por un ciudadano ucraniano.

Secuestro de un joven destapó red de estafas en Medellín

La alerta llegó cuando la familia de un joven de 24 años denunció que había sido secuestrado por las mismas personas con las que trabajaba en un supuesto centro de llamadas en el barrio San Diego, en pleno corazón de Medellín.

Los captores exigían 15 millones de pesos para devolverlo con vida y lo mantenían bajo amenazas y agresiones físicas.

El GAULA de la Policía desplegó un operativo inmediato para ubicar el lugar señalado por los familiares.

Al llegar al inmueble, las autoridades encontraron al joven retenido y golpeado en repetidas ocasiones. Durante la intervención fueron capturados cuatro hombres, con edades entre los 30 y los 50 años, quienes fueron sorprendidos en flagrancia en el mismo sitio.

De acuerdo con el coronel William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá:

Los responsables habían sometido a la víctima a constantes agresiones mientras exigían el pago de una millonaria suma para su liberación. La situación fue calificada como un secuestro extorsivo, lo que permitió actuar con rapidez y detener a los implicados.

Descubren call center dirigido por un ucraniano en Medellín

Sin embargo, lo que parecía un caso puntual de secuestro reveló una operación mucho más grande.

Los uniformados descubrieron que el inmueble no funcionaba como un simple centro de llamadas, sino como la base de un esquema internacional de estafas.

Desde allí, los detenidos contactaban a víctimas en Colombia y en países como España, Argentina y Bolivia, ofreciéndoles transacciones en divisas que nunca se concretaban.

El hallazgo permitió establecer que la red no solo tenía presencia en Medellín, sino que respondía a las órdenes de un ciudadano ucraniano que coordinaba las operaciones desde el exterior.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, quien explicó que los estafadores utilizaban el call center como fachada para manipular a las víctimas en distintos países, bajo el direccionamiento del extranjero que lideraba el grupo.

Según las autoridades, la organización alcanzaba ingresos ilícitos por más de 4 mil millones de pesos mensuales, producto de las estafas transnacionales.