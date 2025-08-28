CANAL RCN
Colombia Video

Militares secuestrados en Guaviare no estarían recibiendo alimento

Una comisión con delegados del Mininterior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ya se encuentra en el territorio.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
01:39 p. m.
El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, se mostró preocupado este jueves 28 de agosto, debido a que los 33 militares secuestrados el domingo en la vereda Nueva York, del municipio de El Retorno, estarían quedándose sin alimentos.

Según dijo, las provisiones que llevaban a la operación en contra de las disidencias de Iván Mordisco, en la que dieron de baja a 10 cabecillas, entre ellos alias Dumar, empezaron a escasear.

Delegados de Mininterior y la Oficina del Comisionado de Paz llegaron a El Retorno para negociar la liberación de militares

La población local, denunció, “Vulnera gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedirles su movilidad y negarles el acceso a agua y alimentos, que ya comienzan a escasear”.

Sin embargo, el almirante insiste en que no van “a escatimar esfuerzos para lograr la pronta liberación de nuestros 33 valientes soldados e infantes de marina, que completan 95 horas secuestrados por más de 600 personas”.

Seguridad en la zona sigue reforzándose para evitar nuevo un ataque:

Con los 33 militares: dos oficiales, cinco suboficiales y 16 soldados, a la intemperie, el Ejercito ha estado reforzando la seguridad en la zona para prevenir cualquier ataque.

La comunidad de El Retorno ha dicho, en todo momento, que los soldados se encuentran en buenas condiciones y que han estado cumpliendo con sus necesidades básicas.

Sin embargo, el Ejército se mantienen en que han sido instrumentalizados por alias Yimmy, que ordenó vulnerar los derechos de los militares, desde que 10 de sus hombres cayeron.

Hallaron muerto a soldado desaparecido en Huila: tenía heridas de bala y estaba de permiso

Comisión del Gobierno ya se encuentra en el territorio para negociar su liberación:

Delegados del Ministerio del Interior y del Alto Comisionado para la Paz se sumaron en la mañana del jueves a una comisión de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la iglesia, para negociar la liberación de los militares.

En lo que va del año, 94 miembros del Ejército han sido secuestrados. Pero, en el caso de El Retorno, la iglesia hizo un llamado a respetar la vida de captores víctimas, por igual, entendiendo el contexto en el que se dan los hechos:

“Estamos llamando a las comunidades buscar siempre la opción del dialogo, del acercamiento, recordando que todos somos hermanos que no podemos considerarnos enemigos de los unos y los otros. Pero también llamamos al Estado, con todas sus ramas, a llegar con soluciones, con programas sociales y ejercer presencia, que es lo que hace falta”, señalo el director pastoral de Guaviare, Fredy Eduardo Vanegas.

