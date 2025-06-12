Volcán Puracé: Defensoría denunció graves fallas en evacuaciones y condiciones de los refugios

En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo hizo llamado de alerta ante la situación humanitaria que enfrentan las comunidades afectadas por la actividad del volcán Puracé, en Cauca, tras la declaratoria de alerta naranja y el incremento en la emisión de gases y ceniza.

La entidad aseguró que las medidas de evacuación implementadas hasta el momento no garantizan los derechos fundamentales de las personas en riesgo y pidió a las autoridades actuar con urgencia y responsabilidad.

Según el informe de la Defensoría, la evacuación preventiva ordenada para la ZONA A1, la de mayor nivel de amenaza, carece de criterios mínimos que permitan asegurar la protección integral de las familias en riesgo.

Los vacíos del plan de evacuación de familias por el volcán Puracé

Uno de los hallazgos más preocupantes, según la Defensoría, es la ausencia de un censo actualizado de las familias que residen en el área de mayor riesgo. Sin esta herramienta, las autoridades no pueden caracterizar adecuadamente a la población afectada, ni identificar necesidades específicas relacionadas con edad, movilidad, salud, situación socioeconómica o pertenencia étnica.

Las familias evacuadas, además, denuncian falta de información sobre cómo será el proceso de traslado, en qué condiciones permanecerán fuera de sus hogares y cuáles serán las garantías para un eventual retorno.

Denuncian deficiencias en refugios de familias evacuadas por el volcán Puracé

La Defensoría también constató deficiencias graves en los alojamientos temporales habilitados. De acuerdo con el informe preliminar, estos espacios no cumplen estándares básicos de habitabilidad y carecen de servicios esenciales, como atención médica suficiente y rutas de evacuación seguras.

La entidad insistió en que el enfoque de derechos debe ser el eje de cualquier medida adoptada, especialmente en contextos de emergencia donde las personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.

A estas preocupaciones se suma el riesgo de contaminación de fuentes y reservorios de agua por la caída de ceniza volcánica, lo que podría agravar la crisis sanitaria en la región y dejar sin acceso a agua segura a cientos de familias.