Emoción total en la familia de Giovanny Ayala: así reaccionaron sus hijos tras liberación de Miguel

Miguel Ayala y su tour manager Nicolás Pantoja fueron liberados después de pasar varios días secuestrados en el Cauca: así reaccionaron sus familiares.

Miguel Ayala y sus hermanos
FOTO: Gaula | Natalia Ayala

diciembre 02 de 2025
02:33 p. m.
Este 2 de diciembre, se confirmó que Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, dos jóvenes que fueron secuestrados el pasado 18 de noviembre en las vías del departamento del Cauca, fueron puestos en libertad tras la actuación de las autoridades.

Ayala y Pantoja recuperaron su libertad y acabaron con la angustia de sus familiares que duraron más de dos semanas sin conocer noticias sobre su paradero. Ahora, ambas familias celebran que están sanos y salvos y de regreso en sus hogares.

Así reaccionaron los hijos de Giovanny Ayala

Miguel Ayala, quien es hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, estuvo en las oraciones de sus hermanos, quienes en redes sociales reaccionaron a la noticia, alegrándose de que los hayan liberado.

Valentina Ayala, una de sus hermanas mayores, escribió. "Dios es grande, Dios es el rey de reyes. Ya vamos por ti hermano. Gracias, gracias, gracias. Los amo", indicó en sus historias de Instagram.

Luis Ayala, uno de los menores, escribió. "Gracias Dios mío, que felicidad tan grande", compartiendo un video en donde su hermano Miguel lo carga en hombros.

Natalia Ayala envió un mensaje cargado de sentimiento. "Gracias Dios. No se alcanzan a imaginar la felicidad que tenemos, siento que nos volvió el alma al cuerpo. Muchas gracias a las personas que estuvieron pendientes orando".

Junior Ayala compartió la noticia en sus historias y escribió. "Miguel y Nicolás libres. En casa los esperamos".

