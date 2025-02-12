La millonaria cifra que exigían los secuestradores de Miguel Ayala para liberarlo

La investigación de las autoridades reveló la millonaria cifra que exigían los secuestradores de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante colombiano Giovanny Ayala, durante los días que permaneció privado de la libertad junto a su mánager.

La presión económica impuesta por el grupo armado se convirtió en una alerta para las autoridades, que intensificaron las labores de inteligencia hasta lograr su liberación en una operación que tomó varios días de seguimiento.

El secuestro que conmocionó al país tuvo origen el pasado 18 de noviembre, cuando los dos hombres fueron interceptados en un tramo de la vía Panamericana mientras se dirigían hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Desde ese momento, los secuestradores iniciaron un proceso de exigencias que incluyó comunicaciones intermitentes y presiones psicológicas a la familia.

¿Cuánto dinero exigían los secuestradores de Miguel Ayala?

Fuentes oficiales confirmaron que los responsables solicitaron 7.500 millones de pesos colombianos para permitir la liberación de Miguel Ayala y su acompañante. La suma desproporcionada evidenció la estrategia del grupo armado para aprovechar la notoriedad del artista y su familia.

Durante el cautiverio, ambos permanecieron en condiciones precarias dentro de una estructura improvisada en zona montañosa del Cauca, bajo vigilancia permanente y con movilidad restringida.

La ubicación remota y la presión del rescate hicieron que las autoridades desplegaran unidades especializadas del Gaula para evitar que los captores lograran trasladarlos a territorios de más difícil acceso.

¿Quiénes secuestraron a Miguel Ayala?

Los secuestradores serían integrantes del Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de Miguel Ayala y su mánager, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.

La familia Ayala, que mantuvo absoluta reserva durante el proceso, recibió la noticia del rescate a través de una comunicación oficial del Ministerio de Defensa.