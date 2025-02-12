CANAL RCN
La reacción de Giovanny Ayala luego de confirmarse el rescate de su hijo, Miguel Ayala

El hijo de Giovanny Ayala fue rescatado tras 15 días de secuestro. Así reaccionó el cantante de música popular.

Giovanny Ayala, rescate de su hijo
Foto: redes sociales y Gaula

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
01:15 p. m.
Sobre el medio día de este 2 de diciembre se confirmó que Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, fue rescatado sano y salvo después de permanecer 15 días en cautiverio en el departamento del Cauca.

La confirmación llegó en horas de la mañana por parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien informó personalmente al artista que su hijo estaba fuera de peligro y en manos seguras.

¿Cómo fue el rescate de Miguel ayala y la operación de las autoridades?

De acuerdo con la Policía Nacional, el rescate fue resultado de una operación contundente, estratégica y coordinada en la que intervinieron varias unidades especializadas.

Participaron el GAULA, los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Área de Aviación Policial y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en un despliegue que permitió ubicar y extraer con vida tanto a Miguel Ayala como a su mánager, Nicolás Pantoja.

Ambos habían sido secuestrados el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, Cauca, un hecho que generó preocupación en la opinión pública y un fuerte rechazo desde el sector artístico.

Durante más de dos semanas, las autoridades trabajaron bajo estricta reserva para garantizar su regreso, una misión que finalmente tuvo un desenlace positivo.

El mensaje de Giovanny Ayala tras recuperar a su hijo

Una vez le confirmaron la liberación, Giovanny Ayala compartió su reacción a través de redes sociales por medio de un corto mensaje.

“Gracias a Dios todopoderoso, solo para quien todo es posible”, escribió el cantante, quien acompañó el mensaje con palabras de gratitud hacia las autoridades: “Gracias a todo el personal del Gaula, a todos ustedes por su apoyo”.

En las mismas redes sociales, Giovanni Ayala reposteó varias publicaciones de familiares y amigos que celebraron la noticia.

