“Mantuve la ilusión de volverte a ver”: emotivo mensaje de Paola Turbay por muerte de Miguel Uribe

Tras más de dos meses, murió el senador Miguel Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Paola Turbay y Miguel Uribe.
Paola Turbay y Miguel Uribe. Foto: Instagram: @paolaturbay.

agosto 11 de 2025
02:39 p. m.
Colombia está de luto. Tras más de dos veces luchando por su vida, murió el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

La triste noticia la dio su esposa María Claudia Tarazona por medio de una publicación en Instagram: “Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

¿Quiénes son los implicados en el asesinato?

La Fundación Santa Fe indicó que el fallecimiento se dio a la 1:56 a.m. de este lunes 11 de agosto. Días atrás, Uribe había vuelto al estado crítico y tuvo una complicación.

El crimen se perpetró el pasado sábado 7 de junio. Aquel día, el senador estuvo en el parque El Golfito de Modelia, occidente de Bogotá. Entre el público estuvo uno de los responsables.

Un menor de edad, de 14 años e identificado como ‘Tianz’, sacó un arma y a escasos metros, le disparó varias veces a Uribe. El joven corrió por los alrededores, pero terminó aprehendido.

La parte material estuvo orquestada por Elder José Arteaga, conocido como ‘El Costeño’. Este hombre se encargó de coordinar lo que hubo detrás del atentado, tales como reuniones y conseguir el arma.

Bajo sus órdenes, estuvieron implicadas otras personas: Katherine Martínez o ‘Gabriela’, la mujer que entregó la Glock; William González Cruz o ‘El Hermano’; Carlos Eduardo Mora o ‘El Veneco’, conductor; y Cristian Camilo González Ardila.

En total, son seis las personas que están privadas de la libertad. Hay un séptimo, un joven de 17 años que se haría llamar ‘El Churco’. El menor se entregó a las autoridades, pero días después abandonó la protección del ICBF.

Las autoridades ahora le ponen la lupa a los autores intelectuales. La principal hipótesis es que la Segunda Marquetalia habría estado detrás.

El mensaje de Paola Turbay


A través de redes sociales, la prima y ex Señorita Colombia, Paola Turbay, le dio el último adiós con emotivo mensaje: “Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos”.

La también actriz aseguró: “Pasarán muchos años, quizá décadas, para que vuelva a nacer un unicornio como tú: un ser humano lleno de bondad y talentos. Alguien tan inteligente, estratégico, entregado y noble, con la firme convicción de que sí existían caminos viables para acabar con la pobreza y, por consiguiente, vivir en paz”.

Hoy Colombia llora tu partida. Nos duele, me duele en lo más profundo. Te voy a extrañar Miguelito

