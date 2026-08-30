Empresa de aseo de Popayán registra atentado con explosivos en su base de operaciones

En la madrugada del domingo, 30 de agosto, sujetos que se movilizaban en moto atacaron con explosivos la base de operaciones de la empresa de aseo de Popayán: Urbaser.

El atentado inició sobre la 1:30 de la madrugada y afectó a varios camiones, al igual que las instalaciones de su sede administrativa. Según un comunicado de la compañía, el personal de seguridad que se encontraba en la sede, en la vereda Los Faroles, logró escapar ileso:

“Afortunadamente este hecho no dejó personas heridas, sin embargo, ocasionó daños materiales, incluyendo la afectación de varios vehículos recolectores, y vuelve a poner en grave riesgo la vida e integridad de nuestros colaboradores, así como la continuidad del servicio público de aseo en la ciudad”.

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El cuarto atentado en lo que va de 2026:

El de la madrugada del domingo es el cuarto ataque contra la compañía Urbaser y sus empleados en lo que va de 2026. Dos camiones fueron quemados el 15 y 28 de abril y una caravana de vehículos de aseo fue atacada con ráfagas de fusil el pasado 19 de mayo.

Desde la empresa insisten en que “atacar la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de aseo constituye una grave vulneración de los principios del Derecho Internacional Humanitario, en tanto afecta un servicio esencial para la población, compromete la salud pública, la seguridad ambiental y las condiciones básicas de saneamiento de Popayán”.

Y extendieron, de nuevo, “un llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y nacionales, así como a la Fuerza Pública, para garantizar condiciones reales protegiendo la vida de los trabajadores y la continuidad del servicio”.

Afectaciones en la operación se darán a conocer en los próximos días:

Los daños generados podrían afectar la operación de la empresa en la capital del departamento del Cauca. Cambios y afectaciones se darán a conocer en los próximos días, tras realizar un balance de los daños:

“En las próximas horas informaremos a la comunidad el impacto que este ataque pueda generar en la prestación del servicio durante los próximos días, teniendo en cuenta los daños ocasionados a varios vehículos recolectores”.