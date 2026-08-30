CANAL RCN
Colombia Video

Empresa de aseo de Popayán registra atentado con explosivos en su base de operaciones

Se trata el cuarto ataque contra la empresa Urbaser en lo que va del año. Trabajadores que se encontraban en la sede lograron escapar ilesos.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
01:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la madrugada del domingo, 30 de agosto, sujetos que se movilizaban en moto atacaron con explosivos la base de operaciones de la empresa de aseo de Popayán: Urbaser.

El atentado inició sobre la 1:30 de la madrugada y afectó a varios camiones, al igual que las instalaciones de su sede administrativa. Según un comunicado de la compañía, el personal de seguridad que se encontraba en la sede, en la vereda Los Faroles, logró escapar ileso:

“Afortunadamente este hecho no dejó personas heridas, sin embargo, ocasionó daños materiales, incluyendo la afectación de varios vehículos recolectores, y vuelve a poner en grave riesgo la vida e integridad de nuestros colaboradores, así como la continuidad del servicio público de aseo en la ciudad”.

ELN volvió a amenazar a conductores de camiones recolectores y los obligó a regresar a Popayán
RELACIONADO

ELN volvió a amenazar a conductores de camiones recolectores y los obligó a regresar a Popayán

El cuarto atentado en lo que va de 2026:

El de la madrugada del domingo es el cuarto ataque contra la compañía Urbaser y sus empleados en lo que va de 2026. Dos camiones fueron quemados el 15 y 28 de abril y una caravana de vehículos de aseo fue atacada con ráfagas de fusil el pasado 19 de mayo.

Desde la empresa insisten en que “atacar la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de aseo constituye una grave vulneración de los principios del Derecho Internacional Humanitario, en tanto afecta un servicio esencial para la población, compromete la salud pública, la seguridad ambiental y las condiciones básicas de saneamiento de Popayán”.

Y extendieron, de nuevo, “un llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y nacionales, así como a la Fuerza Pública, para garantizar condiciones reales protegiendo la vida de los trabajadores y la continuidad del servicio”.

A bala atacaron dos vehículos recolectores de basura en Popayán: conductores se salvaron de milagro
RELACIONADO

A bala atacaron dos vehículos recolectores de basura en Popayán: conductores se salvaron de milagro

Afectaciones en la operación se darán a conocer en los próximos días:

Los daños generados podrían afectar la operación de la empresa en la capital del departamento del Cauca. Cambios y afectaciones se darán a conocer en los próximos días, tras realizar un balance de los daños:

“En las próximas horas informaremos a la comunidad el impacto que este ataque pueda generar en la prestación del servicio durante los próximos días, teniendo en cuenta los daños ocasionados a varios vehículos recolectores”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Otra vez se reportaron temblores en Colombia: estos han sido los movimientos de hoy 30 de agosto de 2026

Cesar

Ataque con drones contra estación en Pailitas dejó tres policías heridos: se le atribuye al ELN

Bogotá

Minuto a minuto del plan que acabó con la vida de Gustavo Aponte a las afueras de un gimnasio en Bogotá

Otras Noticias

Comercio

Así están enfrentando las empresas la falta de liquidez durante el segundo semestre del 2026

La recta final del año aumenta la presión sobre las compañías para cumplir contratos, inversiones y metas comerciales.

Nottingham Forest

¿Otra figura de la Selección Colombia se va al Nottingham Forest con Daniel Muñoz? ¡Esto se reveló!

Aunque ya empezó la temporada, el volante sigue siendo sondeado por varios clubes del mundo.

Astrología

"Es indiscutible": Mhoni Vidente sorprendió con nueva impactante predicción

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reaparece en redes con nuevas fotos y un mensaje para sus seguidores: “Estamos firmes”

Invima

Invima explica cuáles son los riesgos por consumir creatina monohidrato de origen desconocido