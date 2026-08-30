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Otra vez se reportaron temblores en Colombia: estos han sido los movimientos de hoy 30 de agosto de 2026

Algunos movimientos telúricos han superado la magnitud de 3.0. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

agosto 30 de 2026
01:30 p. m.
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Este domingo 30 de agosto, con corte hasta las 1:30 de la tarde, se han identificado más de 10 temblores en Colombia.

¿Dónde se han sentido? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 30 de agosto de 2026

  • 12:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

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¿Dónde se han sentido los otros temblores de este 30 de agosto de 2026 en Colombia?

  • 12:03 a.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Silvia (Cauca) y a 23 de Puracé (Cauca).

  • 12:03 a.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Silvia (Cauca) y a 24 de Puracé (Cauca).

  • 12:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 12:29 a.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Puracé (Cauca) y a 25 de Silvia (Cauca).

  • 12:41 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 55 kilómetros.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 38 de Calima (Valle del Cauca) y a 41 de Restrepo (Valle del Cauca).

  • 1:00 a.m.

Epicentro: Gramalote, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Gramalote (Norte de Santander), a 7 de Lourdes (Norte de Santander) y a 12 de Santiago (Norte de Santander).

  • 1:31 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 45 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Nóvita (Chocó) y a 57 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 3:00 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Sipí (Chocó), a 43 de Nóvita (Chocó) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 4:17 a.m.

Epicentro: Dibulla, La Guajira.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 57 de San Juan del Cesar (La Guajira) y a 58 de Distracción (La Guajira).

  • 5:48 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 48 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 6:34 a.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Silvia (Cauca) y a 25 de Puracé (Cauca).

  • 9:17 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 36 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Sipí (Chocó), a 57 de Nóvita (Chocó) y a 57 de Trujillo (Valle del Cauca).

  • 9:22 a.m.

Epicentro: Cimitarra, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Cimitarra (Santander), a 17 de Landázuri (Santander) y a 32 de El Peñón (Santander).

  • 10:30 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 17 de Uramita (Antioquia) y a 30 de Frontino (Antioquia).

  • 11:08 a.m.

Epicentro: Hobo, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Hobo (Huila), a 12 de Algeciras (Huila) y a 18 de Gigante (Huila).

Nuevo temblor se sintió fuerte en Colombia hoy 29 de agosto de 2026
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  • 1:04 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 153 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).

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