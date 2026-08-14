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Más de 21 años pagará en la cárcel el hombre que habría seleccionado al asesino de Miguel Uribe

Harold Daniel Barragán Ovalle fue hallado responsable de participar en la planeación y coordinación del ataque.

Implicado en el caso de Miguel Uribe
Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
11:51 a. m.
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Un juez penal especializado de Bogotá condenó a Harold Daniel Barragán Ovalle a 21 años y 4 meses de prisión por su participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que vincularon a Barragán Ovalle con la organización y ejecución de varias acciones relacionadas con el crimen.

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La sentencia quedó en firme y el juez determinó que el condenado deberá permanecer en prisión, pues no le concedió ningún beneficio penal ni prisión domiciliaria.

Además, deberá pagar una multa equivalente a 16.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes correspondientes a 2025.

¿Cuál fue su papel en el crimen?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Barragán Ovalle no habría tenido una participación secundaria, sino que habría intervenido en la coordinación de diferentes momentos relacionados con el atentado.

Las autoridades establecieron que participó en cuatro videollamadas en las que se coordinaron actividades previas y posteriores al ataque. Entre ellas estuvo el reconocimiento del sitio en el que posteriormente se produjo el atentado.

Además, la investigación determinó que habría tenido participación en la selección del adolescente que posteriormente disparó contra Miguel Uribe Turbay.

Otro de los elementos considerados por la justicia fue su presunta colaboración con Elder José Arteaga, conocido con el alias de Chipi, a quien habría ayudado a ocultarse y a evadir a las autoridades después de los hechos.

¿De qué delitos fue declarado responsable?

El juez encontró responsable a Barragán Ovalle por varios delitos relacionados con el ataque.

La condena contempla homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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La Fiscalía también estableció que el condenado hacía parte de una estructura delincuencial relacionada con actividades como homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes, entre otros delitos.

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