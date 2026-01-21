Familia de colombianos denunció a reconocido futbolista francés por presunta trata de personas

Una denuncia sacude al fútbol europeo y pone en el centro de la polémica a una de las figuras del París Saint-Germain.

La Fiscalía de Versalles confirmó la apertura de una investigación por presunta trata de seres humanos y trabajo disimulado, luego de la denuncia presentada por una familia colombiana contra el futbolista internacional francés Lucas Hernández y su esposa, Victoria Triay.

El caso, revelado inicialmente por la revista Paris-Match y confirmado posteriormente por la fiscalía involucra a una familia conformada por cinco personas: padre, madre y tres hijos, quienes habrían convivido y trabajado para el entorno del jugador durante cerca de un año en Francia.

Familia colombiana acusó a futbolista francés de presunta trata de personas

De acuerdo con la denuncia, la familia colombiana habría desempeñado labores de manera continua durante aproximadamente un año sin contar con garantías laborales básicas.

Según explicó la abogada de los denunciantes, Lola Dubois, estas personas trabajaban entre 70 y 80 horas por semana, sin vacaciones, sin días libres y sin documentos que establecieran formalmente sus derechos como trabajadores.

La defensora señaló que, pese a las extensas jornadas y a la falta de condiciones legales claras, la familia recibía un salario cercano a los 2.000 euros netos mensuales. Para la abogada, estas circunstancias evidencian un aprovechamiento de la “vulnerabilidad económica” de los denunciantes, lo que, en su concepto, se asemeja a una forma de “esclavitud moderna”.

Según lo expuesto, tras ese primer año de trabajo se habrían firmado contratos laborales. Sin embargo, Dubois sostuvo que dichos documentos no habrían tenido como finalidad regularizar de fondo la situación de la familia, sino únicamente “dar la impresión de una situación regular” ante las autoridades.

¿Qué respondió el futbolista y su esposa tras las graves acusaciones de la familia colombiana?

Frente a estas acusaciones, Lucas Hernández y su esposa respondieron mediante un comunicado conjunto en el que rechazaron haber actuado con mala fe o fuera del marco legal.

En el texto, afirmaron haber sido “manipulados” y aseguraron que nunca tuvieron la intención de vulnerar la ley.

“El vínculo con esas personas se dio en un marco de respeto y dignidad”, señalaron, añadiendo que brindaron ayuda, apoyo y confianza cuando la familia colombiana les aseguró que se encontraba en proceso de regularización de su situación legal en Francia.

En su pronunciamiento, también hablaron de una “confianza traicionada”.

El futbolista y su esposa concluyeron el comunicado indicando que el asunto ya está siendo tramitado por las vías jurídicas correspondientes y pidieron “decencia” y “respeto” mientras avanza la investigación y se esclarecen los hechos.

Por ahora, el proceso judicial continúa en manos de la justicia francesa, que deberá determinar si las condiciones denunciadas configuran los delitos señalados y establecer las posibles responsabilidades penales en este caso.