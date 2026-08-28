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El dólar cierra en $3.169 y analistas prevén continuidad de la tendencia bajista

De acuerdo con su proyección, en los próximos tres a cuatro meses el dólar podría ubicarse nuevamente por debajo de los $3.000.

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
06:01 p. m.
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El dólar cerró la jornada de este viernes en $3.169, tras varias semanas de descensos consecutivos. Aunque el repunte genera preguntas sobre un posible cambio de tendencia, expertos aseguran que se trata de un movimiento técnico y que la moneda norteamericana mantiene un sesgo bajista.

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El analista de mercados Juan Pablo Vieira explicó que lo ocurrido corresponde a un rebote natural: “Veníamos casi de 15 semanas a la baja consecutivas, un movimiento muy extendido, y es normal que empiecen a entrar compradores”.

Dólar continúa cediendo en mercados internacionales

Según Vieira, el nivel de $3.000 actuó como soporte psicológico: “Esos números cerrados, como 2.500, 3.000 o 3.500, son muy clave donde los operadores empiezan a activarse, en este caso los compradores”.

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El experto añadió que la tendencia global también se alineó con Colombia en las últimas semanas, pues el dólar ha cedido terreno en varios mercados internacionales.

Pronóstico: dólar por debajo de $3.000 hacia fin de año

Aunque el rebote podría llevar la divisa a niveles de $3.250 o incluso $3.600 en el corto plazo, Vieira enfatizó que la perspectiva general sigue siendo bajista: “Lo seguimos viendo con espacio para ir a buscar fácilmente los $2.700 o $2.800 hacia fin de año”.

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El analista recomendó aprovechar las caídas para compras estratégicas de importadores y viajeros, pero advirtió que “pensar en comprar en el mínimo no lo hace nadie”.

De acuerdo con su proyección, en los próximos tres a cuatro meses el dólar podría ubicarse nuevamente por debajo de los $3.000, consolidando la tendencia descendente que se inició tras las elecciones en Colombia.

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