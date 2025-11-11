CANAL RCN
Colombia Video

En el 'Callejón del duelo', los habitantes de Armero han convertido el dolor en memoria

En Armero hay espacios simbólicos con fotografías y objetos rescatados para preservar la memoria de las 25.000 víctimas de la avalancha de 1985.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
09:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cuatro décadas después de la tragedia de Armero, los sobrevivientes han transformado las ruinas en espacios de memoria colectiva. El 13 de noviembre de 1985, una avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz sepultó la ciudad dejando aproximadamente 25.000 víctimas fatales.

En el lugar donde una vez estuvo Armero se han colocado decenas de tumbas simbólicas para honrar a quienes nunca fueron encontrados. Estos espacios representan un lugar donde depositar flores y mantener vivo el recuerdo.

La ruta del desastre: así fue como la avalancha del Nevado del Ruiz borró Armero del mapa
RELACIONADO

La ruta del desastre: así fue como la avalancha del Nevado del Ruiz borró Armero del mapa

Entre las ruinas, los sobrevivientes levantaron un corredor donde el recuerdo camina con ellos. 'El callejón del duelo' es un camino de fotografías que se alza entre la vida y la muerte. Volver a ese lugar es para los sobrevivientes abrir el corazón en dos. Cada imagen es una pregunta sin respuesta.

"Perdí en esta tragedia dos hijos, mi esposa, dos hermanos, seis sobrinas y el dolor es el mismo. Esto es insuperable, esto no lo supera nadie de un momento a otro. Van 40 años y el dolor es igual", relata Rubén Darío Hernández, sobreviviente.

Aquí, las víctimas de la tragedia dejaron de ser un número y volvieron a tener rostro. "El objetivo principal de este callejón del duelo, que para nosotros fue muy importante, su construcción, es que le damos un rostro a las personas que aquí murieron, que no seamos simplemente un número", asegura Hernán Nova, guía turístico.

Sobrevivientes de Armero honran la memoria a través del arte y la danza
RELACIONADO

Sobrevivientes de Armero honran la memoria a través del arte y la danza

A pocos metros del callejón se levanta la 'Estación de la Memoria', un recorrido simbólico que recuerda lo que el barro no logró borrar y el Museo de la Memoria de Armero que guarda lo poco que quedó: fragmentos de vida rescatados del lodo.

"Tenemos un anticuario, una serie de elementos que hemos podido también colectar, un estabilizador de voltaje de los años 70, teléfonos, planchas de carbón, un casco de un voluntario de la Cruz Roja de la época, tenemos molinos, unas botellas de gaseosa La Bogotana, que era nuestro legado, y eso como que nos hace retroceder", expresa Freddy Ariel Gutiérrez, presidente del Centro de Historia de Armero.

Pero en medio del silencio, aún hay quienes luchan por mantener viva la historia. "La historia hay que contarla y hay que dejar cosas tangibles para que sean tenidas en cuenta y no se repita una situación como la que nosotros vivimos", Gerardo Grisales, sobreviviente de la tragedia de Armero.

Tragedia de Armero: sobrevivientes recuerdan la dramática noche de 1985
RELACIONADO

Tragedia de Armero: sobrevivientes recuerdan la dramática noche de 1985

Los habitantes de Armero han convertido el dolor en memoria. Entre las ruinas de Armero, el recuerdo no se rinde, entre los escombros hoy florece la memoria. Las fotos del callejón del duelo son semillas del recuerdo que el barro no pudo sepultar.

"Día a día somos menos, día a día vamos desapareciendo y la memoria original va desapareciendo. Van a quedar los escritos, van a quedar las evidencias, pero los originales vamos desapareciendo. Puede que en 20 años ya no existamos", puntualiza Gutiérrez.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Armando Benedetti

Ministro Benedetti denuncia que “allanaron” su hogar por orden de la magistrada Lombana

Bogotá

Rompió el silencio el párroco que fue usado como escudo durante violenta riña en Bogotá

Secuestro en Colombia

Hija de agricultor secuestrado en El Catatumbo rompe el silencio y suplica su regreso

Otras Noticias

Animales

Es viral en redes: perro que cayó a un caño en Bogotá fue rescatado con una cadena humana

El gesto solidario de los ciudadanos del sur de Bogotá permitió salvar a un perrito que cayó accidentalmente al caño de El Tintal.

Loterías

Cayó MiLoto por primera vez en esta ciudad de Colombia: resultados del sorteo del 10 de noviembre

El ganador se llevó una cifra de mil millones de pesos.

Selección Colombia

Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver

Pakistán

Al menos 12 muertos deja atentado suicida frente a un juzgado en Pakistán

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos