Sobrevivientes de Armero honran la memoria a través del arte y la danza

Cuarenta años después de la avalancha que sepultó a Armero, un grupo de sobrevivientes ha encontrado en el arte y la danza una forma de mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida y los desaparecidos de la tragedia del 13 de noviembre de 1985.

Los sobrevivientes que integran el grupo folclórico 'Danza Brilla el Sol de Armero Guayabal' han permanecido unidos durante estas cuatro décadas. "Éramos alegres. Hacíamos unas buenas fiestas. En la Navidad íbamos hasta tres días bailando", recuerda uno de los adultos mayores que fue de esa generación de los 80.

A través de la danza, estos sobrevivientes reviven los momentos cotidianos de su ciudad: el viento fresco del Nevado del Ruiz, el sonido de las tazas de café en el parque principal, las fiestas populares de los barrios. "La única forma de expresar es haciendo la danza, que se libera de todos los detalles y expresa artísticamente lo que sienten", explica uno de los integrantes del grupo.

Edisson Ruiz, profesor del grupo folclórico, sobrevivió milagrosamente aquella noche. "Todos tenemos que pasar un proceso, uno vivió esa experiencia, muchos perdimos familiares y la única forma de expresar es la danza que libera y se expresa artísticamente lo que sienten, que expresen a las demás personas que siempre hay otra oportunidad, alegría y un son para poder vivir".

Para estos sobrevivientes, Armero no ha desaparecido. "Yo siento que pues como si estuviera en Armero todavía. Yo recuerdo mucho cuando bailo, no lo olvido", expresa una de las bailarinas.

El grupo encuentra en el baile una segunda oportunidad de vida. Al escuchar el sonido de la tambora del grupo musical 'Sonar de mi Tierra', la rigidez de sus cuerpos desaparece y los bastones de apoyo pierden su función. "Pareciera que desaparece, pero en cada uno de nosotros los que sufrimos creo que nunca lo borraremos de nuestro corazón, pensamiento, seguiremos con él, Armero vive".