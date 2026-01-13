CANAL RCN
Colombia

¡Se acaba la espera! Importante obra de la av. 68 ya roza el 80% y avanza la conexión de Transmilenio

El tramo unirá la av. de Las Américas con la av. 68.

Deprimido de Las Américas
Foto: Alcaldía de Bogotá

Valentina Bernal

enero 13 de 2026
01:48 p. m.
La obra del grupo 3 de la avenida 68, uno de los tramos más estratégicos del proyecto vial, muestra avances que marcan un punto de quiebre en su ejecución.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizó una visita técnica a este sector, comprendido entre la avenida de Las Américas y la calle 13, para revisar el estado actual de los trabajos.

Durante el recorrido, el foco principal estuvo en el paso deprimido, considerado el más relevante, ya que permitirá habilitar el tránsito de buses de Transmilenio y consolidar la conexión entre la avenida de Las Américas, la avenida 68 y, posteriormente, los grupos 4 y 5 del corredor.

Con corte al 29 de diciembre de 2025, este componente alcanzó un avance del 79,29%.

¿En qué va la obra de la av. 68 en Bogotá?

El paso deprimido fue concebido como una infraestructura bidireccional exclusiva para Transmilenio y cuenta con una longitud total de 480 metros.

A la fecha, más de 300 metros ya se encuentran construidos, lo que permite visualizar el trazado completo de la obra. Según lo informado por el IDU, la meta es que a finales de febrero se logre la conexión entre los dos extremos del deprimido.

Orlando Molano explicó el avance: en enero de 2024, cuando inició la actual administración, el grupo 3 de la avenida 68 tenía un avance del 36%. Hoy, ese porcentaje ya supera el 70%.

En el caso puntual del paso deprimido, la obra fue entregada con apenas un 13% y ahora se encuentra cerca del 80% de ejecución.

¿Qué falta para finalizar por completo la obra?

Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de las vigas superiores y en las excavaciones correspondientes al primer y segundo nivel.

En varios módulos ya se ejecutó la losa de fondo, mientras que restan cerca de 100 metros para que los tramos que vienen desde la avenida de Las Américas y desde la avenida 68 se encuentren y queden empalmados.

Cabe recordar que, el grupo 3 de la avenida 68 abarca una extensión de 1,04 kilómetros e incluye la intervención de 23.911 metros cuadrados de espacio público y 7.228 metros cuadrados de zonas verdes.

Dentro de este mismo tramo, el proyecto contempla un puente peatonal que ya fue puesto en servicio el año pasado, así como la construcción de 0,84 kilómetros de ciclorruta.

De manera paralela, avanzan las obras de la estación de Transmilenio de la calle 11. En este punto se adelanta el montaje de los vagones norte y sur, además de las pasarelas y la cubierta.

