Autoridades advierten amenazas de muerte contra alcalde de Sincelejo

El alcalde de Sincelejo Yahir Acuña, denunció a través de su cuenta de X que las autoridades de inteligencia del Estado le advirtieron sobre la existencia de planes en marcha para atentar contra su vida y la de su núcleo familiar. Según la información oficial de las agencias de seguridad, estas amenazas provienen directamente de poderosas estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo y la banda delincuencial ‘Los Norteños’.

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Esta grave situación de orden público es una retaliación directa a la lucha frontal que la administración local mantiene contra las economías ilícitas y el control territorial de estas mafias en el departamento de Sucre.

​A pesar del inminente riesgo advertido por la Fuerza Pública, el mandatario se mostró firme en su postura institucional a través de la red social, declarando con contundencia que no dará un solo paso atrás ante las intimidaciones de las bandas criminales. Acuña reafirmó que su administración mantendrá con rigurosidad la estrategia del "Bloque de Búsqueda contra Bandas Criminales".

Esta política pública integral ha sido la bandera de su gestión, logrando neutralizar el multicrimen en el territorio y asestar golpes históricos a las finanzas y operatividad de los grupos armados ilegales.

​Este contundente modelo de seguridad ha transformado de manera drástica la realidad de la capital de Sucre, posicionándola como la ciudad más seguras de toda Colombia.

Alcalde de Sincelejo no es el único amenazado

La amenaza de muerte al alcalde de Sincelejo, se suman a otras de otros alcaldes de ciudades capitales como Alex Char en Barranquilla y Carlos Fernando Galán en Bogotá.

​Ante la extrema gravedad de las advertencias, el alcalde Acuña formuló un llamado urgente al gobierno,

así como al Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional, el Ejército y la Armada de Colombia.

El gobernante solicitó el despliegue inmediato de medidas especiales y esquemas de seguridad reforzados para salvaguardar su integridad, la de sus seres queridos y la de todo el equipo que trabaja incansablemente por la seguridad de la capital sucreña.