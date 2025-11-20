CANAL RCN
Colombia

Motorizados robaron la herencia de una familia en Bogotá: esperaban a las afueras del banco

La familia señala a los trabajadores del banco como presuntos responsables del hurto.

Foto: redes sociales
Foto: redes sociales

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
05:40 p. m.
El dinero que un hombre de la tercera edad dejó a su familia tras su muerte terminó en manos de una banda de fleteros que, en su última actuación, protagonizó un atraco a mano armada en el barrio el Ricaurte, del centro de Bogotá.

El robo, registrado por las cámaras de seguridad del sector, ocurrió cuando los miembros de la familia: dos mujeres y un hombre, se dirigían al parqueadero en el que habían dejado su vehículo, tras retirar 40 millones de pesos en un centro bancario.

En la grabación, compartida a manera de denuncia en las redes sociales, se ve a un hombre con casco abordando a una de las mujeres para tomar su bolso, incluso, cuando las dos personas que la acompañaban trataron de detenerlo.

Víctimas fueron arrastradas por el parrillero:

Ambas mujeres se aferraron al bolso en el que iba el dinero; por lo que terminaron siendo arrastradas y cuando el hombre trató de persuadir al ladrón, sacó un arma y le apuntó en el rostro.

Con el botín entre las manos corrió hacia una moto que lo esperaba a mitad de la calle y tomó el lugar del parrillero para darse a la huida.

El hombre al que había amenazado con dispararle trató de perseguirlos durante algunas calles, pero fue inútil. Los ladrones lograron fugarse con el dinero de su herencia familiar.

Familia señala a los trabajadores del banco como responsables:

En declaraciones entregadas a la prensa, la familia víctima de fleteo en el barrio el Ricaurte señaló a los trabajadores de la entidad bancaria como responsables del hurto.

Según dijeron, el ladrón sabía, incluso antes de abordarlos, quién llevaba el dinero y en qué maleta. Información que no tenían por qué conocer, debido a que el banco se encontraba casi vacío cuando realizaron la transacción.

Recuerde que, al retirar altas sumas de dinero, puede solicitar el servicio de acompañamiento de la Policía, de manera gratuita, a través de la línea de emergencias 123.

